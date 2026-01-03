« On annonce des températures de -20 °C cette nuit », en miaulant devant une maison, ce chat aux pattes gelées trouve la chaleur qui lui manquait

Que serait devenu ce petit félin, si Lili ne lui avait pas ouvert les portes de sa maison et de son cœur ? L’animal était en train de mourir de froid sur son perron, alors que le mercure indiquait -20 °C la nuit à Decorah (Iowa, États-Unis)…

« Il fait tellement froid dehors », indique Lili au micro de Newsweek. La jeune femme de 28 ans, qui vit à Decorah avec sa chienne, ajoute que la météo était « complètement folle ». En effet, le service météorologique national a émis une série d’alertes hivernales dans certaines régions des États-Unis. Il prévoyait un froid dangereux et d’importantes chutes de neige.

Récemment, Lili a entendu des miaulements désespérés devant sa maison. En ouvrant la porte, elle a découvert une boule de poils transie de froid, alors qu’il y avait 30 cm de neige au sol. « Ce matin, ce petit bonhomme pleurait sur mon perron, écrit la bonne samaritaine sur la plateforme Reddit, on annonce des températures de -20 °C cette nuit, alors je lui ai donné de l’eau et j’ai ouvert la porte. Il avait une si triste petite bouille et ses pattes arrière étaient toutes gelées. »

© u/Ok_Hippo_5437 / Reddit

« Il est probable qu’il n’appartienne à personne »

Face à sa détresse, Lili a installé le petit félin au chaud, à l’intérieur de son domicile. Elle a aménagé sa salle de bains en un refuge pour le chat, qui « dort énormément ». Pris au dépourvu et n’ayant pas d’équipements pour la gent féline, Lili s’est débrouillée avec ce qu’elle avait sous la main pour bien accueillir son protégé. Une litière a notamment été confectionnée avec des boîtes en carton.

Pour l’instant, Lili préfère le tenir éloigné de sa chienne, qui « a un instinct de prédation très prononcé ». « Je ne me fais pas trop d’illusions quant à leur sociabilisation, indique-t-elle, s’ils ne s’entendent pas, je lui trouverai un bon foyer. »

De plus, Lili a essayé de retrouver le potentiel propriétaire du chat, en publiant des messages sur les réseaux sociaux. « Je suis dans une zone très rurale, donc il est probable qu'il n'appartienne à personne », précise-t-elle.

© u/Ok_Hippo_5437 / Reddit

Au chaud et en sécurité

Après avoir partagé son histoire sur Reddit, la bonne samaritaine a reçu de nombreux messages de soutien. Certains internautes ont proposé leur aide et du matériel pour le matou. « Vous lui avez littéralement sauvé la vie », commente un utilisateur.

Quelques jours plus tard, Lili a donné des nouvelles de la boule de poils, qui a bénéficié d’une consultation chez le vétérinaire. « Il n’a pas de puce, déclare la jeune femme, je suppose que sa maison, c’est ici, avec nous, pour l’instant. […] Rassurez-vous, le chat est au chaud. Le ventre plein. En sécurité. »