Un héros de 14 ans s’interpose face à un groupe pour sauver un chat en train de se faire battre

Bertie s'est retrouvé au mauvais endroit et au mauvais moment. Il a croisé le chemin d'un groupe de jeunes qui avait besoin de se défouler et lui a fait subir des violences inouïes, gratuites. Dans son malheur, il a eu la chance de pouvoir compter sur un ange gardien qui passait par là. Il s’agissait d’un adolescent pour qui cette violence n’était pas supportable.

Certains actes sont tout bonnement incompréhensibles. Bertie, un félin au pelage noir et blanc, faisait simplement sa route quand un groupe d'enfants l'a pris à partie pour le violenter. L'animal a été battu jusqu’à ce qu’un jeune homme de 14 ans s’interpose pour le défendre. Ce dernier a été qualifié de héros par les médias.

Lui aussi s'est retrouvé acteur de cette scène macabre malgré lui. Tandis qu’il marchait à proximité de Smethwick, en Angleterre, il a repéré de l'agitation et s'est intéressé à ce qui se passait à côté de lui. Là, il a été témoin d'un déferlement de violence atroce envers un chat qui n'avait rien demandé à personne.

Une scène désolante

Selon Yahoo News, un groupe d'enfants était en train de déverser sa colère sur l'animal. Ils le frappaient avec un bâton, lui donnaient des coups de poing et le jetaient. En voyant cela, le garçon de 14 ans n'a pas pu rester de marbre. Même s'il était seul face aux individus violents, il ne pouvait faire demi-tour et s'est interposé pour aider le quadrupède.

Une fois les bourreaux partis, il a récupéré l'animal et s'est précipité chez lui pour faire part de ce sombre récit à sa mère. Tous les 2 sont alors allés chez le vétérinaire afin que le rescapé reçoive les soins dont il avait besoin. L'association de protection animale RSPCA étant compétente dans les affaires de maltraitance, elle a pris le relais pour s'occuper du chat.

'Hero' teen rescues cat from gang attack https://t.co/uoZiEtVlAz — BBC Midlands (@bbcmtd) June 22, 2025

D'après les membres du personnel, ce dernier était amical, ce qui laissait penser qu'il vivait auprès d'une famille avant de se retrouver dehors. Toutefois, il n'était pas pucé et n'avait pas non plus de collier permettant d'identifier cette dernière. Des messages ont été publiés sur les réseaux sociaux dans le but de la retrouver. En attendant, le félin a été hospitalisé dans un hôpital vétérinaire partenaire de l'association.

Malgré la violence de l'attaque, il s’en remet plutôt bien et montre des signes positifs de guérison. La RSPCA compte bien prendre grand soin de lui. Parallèlement, elle a lancé un appel à témoin dans le but de retrouver les auteurs des faits : « Nous voulons savoir si quelqu'un reconnaît Bertie, si quelqu'un a été témoin de l'attaque ou si quelqu'un possède des images de surveillance qui auraient pu capturer quelque chose ».