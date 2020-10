Un groupe d'associations porte secours à 130 chiens et chats frappés par les tempêtes et tremblements de terre à Porto Rico

Photo d'illustration

Grâce aux efforts coordonnés de plusieurs associations américaines et portoricaines, une centaine de chiens et chats ont pu récemment quitter les rues et les refuges surchargés de Porto Rico pour arriver aux Etats-Unis. L’île antillaise a été frappée par des tempêtes tropicales et des tremblements de terre, sans oublier la pandémie de Covid-19.

Ce sont, au total, 130 animaux de compagnie qui ont été transportés par avion de San Juan, capitale de Porto Rico, à Morristown dans l’Etat du New Jersey (nord-est des Etats-Unis), comme le rapporte Patch.

Ces chats et ces chiens provenaient soit des rues portoricaines, soit de refuges du pays qui n’arrivent plus à faire face au flot constant d’animaux à prendre en charge. Sur cette île des Grandes Antilles, qui a le statut de territoire non incorporé des États-Unis, on estime à un demi-million le nombre de chiens errants. Plus terrible encore est le taux d’euthanasies enregistré dans les refuges municipaux, qui est de l’ordre de 94% !

La situation s’est aggravée avec les tempêtes tropicales et les séismes qui ont frappé le pays. La crise sanitaire du nouveau coronavirus n’a pas arrangé les choses.

La récente opération de sauvetage de 130 animaux est le fruit d’une collaboration entre l’association locale The Sato Project et les organisations américaines Wings of Rescue et Greater Good Charities.

Les chats et chiens, décrits comme étant « en bonne santé et amicaux », ont tous été vus par des vétérinaires. Certains ont déjà trouvé de nouvelles familles aux Etats-Unis, les autres étant proposés à l’adoption et attendant d’avoir la même chance que leurs congénères.

Plusieurs des chiens secourus l’ont aussi été dans le cadre du programme « No Dog Left Behind », mené par The Sato Project. Cette initiative a permis de sauver et de faire adopter 200 chiens venus de Porto Rico suite aux catastrophes naturelles ayant récemment frappé l’île. Depuis une dizaine d’années, l’association a organisé les transferts de 5000 canidés de Porto Rico vers les Etats-Unis.

A lire aussi : Un propriétaire offre l'espace de sa propriété pour accueillir 300 chats dans le besoin !

Ses 2 partenaires sur cette mission, Wings of Rescue et Greater Good Charities, sont décidément sur tous les fronts. Ces organisations viennent, en effet, de transporter par avion plus de 600 autres chats et chiens d’Hawaï vers le continent.