Un sauvetage de 600 chiens et chats par avion depuis les refuges de Hawaï vers Seattle : "Le plus grand vol de sauvetages pour animaux de compagnie de l'histoire"

Une opération organisée par 2 associations a permis de transporter par avion des centaines de chats et chiens de Hawaï vers le Nord-ouest des Etats-Unis. L’objectif était à la fois de désengorger les refuges hawaïens affectés par la crise sanitaire et d’aider les animaux à trouver des familles.

Plus de 600 animaux de compagnie sont arrivés ce jeudi 29 octobre à Seattle, dans l’Etat de Washington, en provenance de l’archipel d’Hawaï, comme le rapporte Fox News. Ces chats et chiens ont fait le voyage à bord d’un Lockheed C-130 Hercules, un avion conçu à l’origine pour le transport militaire. Dans son tweet annonçant la nouvelle, Greater Good Charities a remercié tous leurs « fantastiques partenaires qui ont permis la réussite de cette mission ».

WE DID IT!!! ????????????????

The #PawsXPacific plane has landed safely in Seattle with its precious cargo of nearly 600 pets, who will now go on to find wonderful homes! Thank you so so much to all of our fantastic partners who made this mission fly so smoothly! Let’s celebrate! ???? pic.twitter.com/sPAhMseq0z