Un futur grand frère félin se prépare pour l'arrivée du bébé en testant ses affaires (vidéo)

Kevin sentait très probablement que quelque chose de grandiose se préparait à la maison, et c’était bien le cas. Sa famille attendait, en effet, un heureux évènement et les préparatifs allaient bon train dans l’optique de l’arrivée de l’enfant à naître. Le chat s’est fait un plaisir d’essayer tout ce que les futurs parents ont acheté pour le bébé.

Nos animaux de compagnie sont sensibles aux grands changements qui surviennent dans nos familles, comme l’arrivée imminente d’un bébé. Kevin, un adorable chat à la robe noire, a justement vécu cette expérience et il y a réagi à sa manière.

Ses propriétaires attendaient un enfant. La future maman, qui répond au nom d’Ellie Kregel et est une professionnelle de la coiffure basée dans l’Ohio (Etats-Unis), l’avait annoncé sur son compte TikTok. C’est d’ailleurs aussi par ce biais qu’elle rendait compte de l’évolution de sa grossesse et qu’elle fait découvrir à ses abonnés les aventures de Kevin.

Dans l’une de ces vidéos, qui est devenue virale et a été relayée par Newsweek, on peut voir le chat s’approprier les affaires achetées par ses maîtres pour préparer l’arrivée du nouveau membre de la famille.



@elliekregel1 / TikTok

Kevin a ainsi mis un point d’honneur à « tester » le lit, la table à langer, la poussette ou encore les jouets suspendus destinés à l’enfant à naître.

Le félin semblait persuadé que tous ces objets étaient pour lui, et non pas pour son futur petit frère humain. Il s’en est donné à cœur joie et a finalement donné sa « bénédiction » à ces accessoires.

Le petit frère de Kevin est arrivé

La vidéo a amusé de très nombreux internautes depuis sa mise en ligne sur TikTok le 26 septembre, où elle totalise 5,5 millions de vues.

Depuis la publication de cette séquence, la famille s’est agrandie ; Ellie Kregel a accouché d’un magnifique poupon qu’elle a présenté dans une autre vidéo. Celle-ci montre le bébé ayant pris la place qui lui est due, sous le regard à la fois curieux et incrédule de Kevin. La voici :

