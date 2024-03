Ce chat en fait voir de toutes les couleurs à ses propriétaires en plein chantier et ses facéties deviennent virales (vidéo)

Un chat dont les maîtres sont en pleins travaux de rénovation d’une propriété récemment acquise a décidé d’y contribuer à sa manière et en ajoutant sa touche personnelle.

Benjamin Rochet et sa compagne Mathilde Menier ont acheté une vieille maison de 700 m2 à Jarnac, en Charente, et se sont retroussé les manches pour la rénover. Le projet est plutôt colossal pour seulement 2 personnes, mais ces dernières ne manquent ni de détermination, ni de motivation.

La motivation, justement, Mathilde et Benjamin peuvent compter sur leur chat Catou pour leur en donner. Sa douceur et ce petit côté clown qui le caractérise font que ses humains ne sont jamais en manque de fous rires et de tendresse.



Mathilde Menier / Instagram

De temps en temps, cependant, les facéties du félin âgé de 3 ans et à la robe rousse ne leur facilitent pas vraiment la tâche.

Sur son compte Instagram, Benjamin Rochet publie régulièrement des photos et des vidéos grâce auxquelles les internautes peuvent suivre l’avancement des travaux de rénovation de la bâtisse, qui était autrefois une exploitation viticole.

Une dalle de béton signée Catou

Le chat suit le chantier de très près lui aussi, mais il lui arrive aussi d’en ralentir légèrement la progression et de causer quelques moments de frustration à ses propriétaires. C’est ce dont on peut se rendre compte en découvrant la vidéo ci-dessous que relaie La Dépêche du Midi :

Alors que le couple admirait la dalle qui venait tout juste d’être coulée pour accueillir la terrasse, Catou a décidé de marquer l’ouvrage de son empreinte. Ou plutôt de ses empreintes…

Le chat a traversé la couche de béton encore frais une première fois, au grand dam de Benjamin Rochet qui filmait la scène et le suppliait d’arrêter. Bien loin de mettre fin à son petit défilé, le matou s’est offert un second passage dans l’autre sens, avant de quitter les lieux comme si de rien n’était.

Quelque chose nous dit néanmoins que Catou a su se faire pardonner rapidement de ses maîtres par la suite. Comment en vouloir à une bouille aussi craquante ?

A lire aussi : L’émouvante reconnaissance d’un chat envers son adoptante après avoir longtemps été délaissé au refuge (vidéo)