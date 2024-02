L’étrange duo formé par un chat et un canard devient la dernière sensation d’Internet (vidéo)

Koki est un canard peu banal. Préférant la compagnie des félins à celle de ses congénères, il s’est lié d’amitié avec un chat blanc et gris qu’il suit partout. Ce duo improbable fait depuis peu sensation sur Internet et il attire même des curieux sur les bords du lac d’Al Khubar (Arabie Saoudite) où vivent les 2 animaux.

Récemment, l’amitié insolite entre un canard blanc et un chat blanc et gris a obsédé Internet. Surnommé le « couple d’Al Khubar », une ville de la côte est de l’Arabie Saoudite, ce duo inhabituel est très vite devenu célèbre lorsque des photos et des vidéos des 2 amis ont envahi la Toile.

Un canard qui se prend pour un chat

Quel est donc ce canard blanc qui est devenu copain avec un chat ? Selon plusieurs reportages des médias locaux, le volatile nommé Koki aurait reçu une éducation peu conventionnelle. Le canard blanc aurait en effet été élevé entouré de compagnons félins dans une ville située à 1 500 kilomètres de là.

Koki a ensuite déménagé chez le frère de son propriétaire à Al Khubar et l’homme souhaitait à l’origine que le canard vive parmi ses congénères près du lac de la ville.

À sa grande surprise, Koki a préféré se rapprocher des chats du quartier et se lier d’amitié avec un chat blanc et gris qu’il suit partout depuis leur première rencontre.

Un duo improbable qui ne se sépare jamais

Dans les diverses vidéos partagées en ligne, on voit toujours Koki qui se dandine tranquillement à côté de son ami félin. C’est bien simple, le canard ne quitte jamais le chat, où qu’il aille.

Qu’ils se promènent ensemble autour du lac d’Al Khubar ou qu’ils rencontrent des bipèdes curieux, les 2 animaux sont inséparables.

Selon The Peninsula Qatar, il y a bien des moments où Koki a du mal à suivre le rythme de son ami. Pour ne pas perdre la trace du chat, le canard n’hésite pas à faire des détours autour des pots de fleurs, à esquiver des chaises ou même à se cacher sous les voitures.

A lire aussi : Une chatonne errante sauvée d’une tempête adore être portée dans les bras comme un bébé

Cette incroyable amitié est rapidement devenue populaire dans la région d’Al Khubar. Elle attire chaque jour de nombreux admirateurs qui affluent sur les bords du lac juste pour être témoins de l’extraordinaire complicité entre les 2 animaux.