Elle adopte un chat âgé pour lui offrir un toit avant son décès et comprend qu’il n’en avait pas encore fini avec la vie

Julia a ouvert sa porte et son cœur à un chat de 11 ans dans le but de lui offrir une belle fin de vie. 7 ans plus tard, la féline Isabelle est toujours à ses côtés et se redécouvre même une seconde jeunesse. Sa maîtresse n’aurait jamais pensé qu’elle survivrait autant d’années et se laisse surprendre chaque jour par la boule de poils.

Les premiers mois après son arrivée chez Julia, la chatte s’est montrée très craintive : « Je n'avais pratiquement pas de chat. Les crottes de chat apparaissaient dans la litière, la nourriture et l'eau pour chats disparaîtraient. J'ai en quelque sorte accepté d'avoir un chat fantôme à ce stade » témoignait la femme sur Reddit.

Un lien de confiance s'est doucement créé

Julia n’avait aucun contact avec la féline, qui préférait rester en sécurité dans sa cachette. Ce n’est qu’après un an qu’elle a accepté de se laisser caresser. Elle n’était pas rassurée au départ, comme si elle n’avait jamais vécu cela de sa vie, mais s’est laissé prendre au jeu. C’était une grande victoire pour sa propriétaire : « Je me suis dit que si elle décédait demain, mon objectif aura été atteint, car un chat senior se sera confortablement installé chez moi » déclarait-elle.

Après avoir goûté aux petits plaisirs de la vie, la chatte comptait bien en profiter. Elle est devenue de plus en plus présente aux côtés de Julia, comprenant enfin qu’elle était en sécurité.

Une histoire plus longue que prévu

Finalement, les années sont passées et la boule de poils était toujours sur pattes. Elle a même vaincu le virus de l’immunodéficience féline pour lequel elle n’avait jamais été traitée par le passé et qu’il lui a valu une opération chirurgicale. À son âge, les chances qu’elle se réveille après une anesthésie générale étaient minces et pourtant, elle a encore déjoué tous les pronostics.

6 ans après son arrivée chez Julia, elle a commencé à découvrir les jouets et à les apprécier. Puis l’année suivante, elle grimpait et s’amusait pour la première fois sur un grand arbre à chat. C'était un bonheur pour son humaine de la voir ainsi et de l’avoir chez elle plus longtemps que ce qu’elle avait imaginé : « Je ne sais pas où mon projet visant à donner à ce chat une fin de vie paisible a échoué, mais je suis heureuse que ce soit le cas » concluait-elle.