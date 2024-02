Un chat roux glissant sur une piscine gelée durant son quart d’heure de folie a suscité l’hilarité des internautes (vidéo)

Le Texas n’est pas habitué au temps glacial, mais cet hiver il a pourtant connu des températures inférieures à la moyenne. Si le gel provoqué a pu causer des soucis à plusieurs habitants, il en a réjoui d’autres.

C’est le cas d’Oliver, un adorable chat roux, qui a profité du temps exceptionnellement froid pour s’amuser à glisser sur une piscine gelée. ABC News, relayé par PetHelpful, a partagé ces images hilarantes.

Un véritable patineur !

C’est Cynthia Stelter, une résidente de New Braunfels, qui a capturé la scène avant de la poster sur TikTok et Storyful et avant qu’elle ne soit reprise par le monde entier.

La maîtresse du chat se tenait debout à l’intérieur de sa maison en train de le regarder jouer autour de la piscine.

« Soudain, il est monté dessus et a commencé à jouer », a-t-elle déclaré. « J’ai attendu pour m’assurer qu’il ne tomberait pas dedans. Heureusement, il ne l’a pas fait ! ».

Sur les images, on voit en effet Oliver intrigué par la couche de glace qui s’est formée sur la piscine avant de décider de courir ou plutôt de glisser sur cette patinoire improvisée. Si le minou semble d’abord poursuivre un petit papillon puis son ombre, une chose est sûre, il le fait de manière très enthousiaste !

Un enthousiasme contagieux

Vues 1,5 million sur le compte TikTok de ABC News et plus de 2,2 millions de fois sur celui de Cynthia, les images de ce chat patineur artistique a beaucoup amusé la toile.

La plupart des internautes ont trouvé la scène adorable et se sont réjouis de voir le matou s’amuser autant.

© @cynthiasteltermic / TikTok

Ce chat qui « peut marcher sur l’eau » a aussi inquiété d’autres commentateurs. « C’est mignon mais je ne laisserais pas mes chats le faire de peur qu’ils ne tombent dedans ! », a écrit à raison un internaute.

C’est bien pour cette raison que la maîtresse d’Oliver le surveillait attentivement. Un chat qui se noie à cause de la glace qui cède sous son poids est malheureusement un type d’accident fréquent comme en témoignent divers internautes sous la publication.

Il convient donc d’être extrêmement prudent en laissant sortir son animal pendant la saison hivernale, car si vous n’êtes pas habitué au froid et à la glace, vos animaux de compagnie ne le sont pas non plus. La sécurité avant tout !