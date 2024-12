Après avoir enchaîné les faux espoirs, une famille à la recherche de son chien reçoit enfin une nouvelle positive

Dawn Morrison et ses proches cherchaient leur chien Nemo depuis 4 semaines. Le quadrupède s’était égaré lors d’une promenade dans les montagnes Kellys, à Cap-Breton (Canada) et n’avait plus donné signe de vie par la suite. La nouvelle a été partagée sur les réseaux sociaux et a attiré l’attention de nombreux bienfaiteurs soucieux d’aider. Elle a aussi appâté des malfaiteurs, puisqu’une récompense était promise.

Pour mettre les chances de son côté après cette disparition, la famille Morrison prévoyait d’offrir environ 500 euros à quiconque lui ramènerait Nemo. C’était une façon d’encourager la population à garder l’œil ouvert, mais à 5 reprises, des escrocs en ont profité pour tenter d’arnaquer la famille.

Une grande mobilisation

Les propriétaires de Nemo, déjà fragilisés par la disparition de leur chien, ont été particulièrement peinés par ces comportements, qui leur donnaient de faux espoirs à chaque fois. Heureusement, ils étaient extrêmement bien entourés, puisque de nombreuses personnes se sont dévouées pour les aider. Un homme a même décidé de constituer une équipe de recherche, rapportait le Cape Breton Post.

De l’eau et de la nourriture étaient placées dans des endroits stratégiques pour attirer Nemo, mais également pour qu’il ne manque de rien là où il se trouvait. L’animal ne donnait toujours aucun signe de vie jusqu’à ce qu’un témoin l’aperçoive au bord de la route. Les Morrison ont été immédiatement contactés, mais avec les fausses informations reçues, ils ont d’abord été méfiants.

Dawn Morrison / Facebook

Des retrouvailles inespérées

Les personnes qui ont retrouvé Nemo leur ont envoyé une photo de lui et cette fois, aucune place au doute, il s’agissait bien de leur boule de poils tant aimée ! Dawn a grimpé dans sa voiture pour aller récupérer son animal et l’émotion était à son comble : « Il y a eu beaucoup de larmes de joie », témoignait la femme.

Nemo aura besoin de temps pour se remettre de cette épreuve, qui l’a quelque peu traumatisé. Il peut néanmoins compter sur le soutien et la bienveillance de sa famille : « Je pense qu’il est traumatisé, il lui faudra donc un peu de temps pour se réadapter. Mais tout cela est un véritable miracle… un véritable miracle de Noël ».