Un couple bienveillant offre l'hospitalité à une chatte errante qui leur réserve une surprise après s'être éclipsée pendant des jours

Grâce à la générosité d’un couple, la visite impromptue d’une chatte errante qui attendait des bébés s’est transformée en une touchante aventure familiale.

Le “système universel de distribution des chats” a encore fait des siennes ! Il a permis à une chatte errante d’élever ses petits en toute sécurité et de trouver une famille aimante. L’émouvante histoire de Midge est rapportée par The Dodo .

Madison Smith était dans sa chambre quand son compagnon Keaton Joniper est venu lui dire qu’une féline écaille de tortue miaulait devant la porte de leur maison. Etant déjà propriétaire de 2 chats, la jeune femme n’a pas hésité à venir en aide à la visiteuse.



Celle-ci semblait timide, mais elle était ravie de recevoir à manger de la part de Madison Smith, qui s’est assise à côté d’elle.

Même si la chatte feulait à l’adresse de Keaton Joniper, elle agissait par peur et non pas par agressivité.



Elle est revenue le lendemain et, cette fois-ci, a accepté les caresses de Madison Smith. “C'est aussi à ce moment-là que j'ai réalisé qu'elle était enceinte, explique sa bienfaitrice. Je n'avais jamais vu de chatte enceinte auparavant, alors je n'en étais pas totalement sûre.”

La chatte n’était pas encore prête à rejoindre le couple et ses congénères à l’intérieur. Keaton Joniper lui a alors fabriqué une niche en carton et l’a déposée près de la porte, avec une couverture pour plus de confort.



“J'ai vu de minuscules pattes”

Midge a ensuite disparu pendant plusieurs jours. Lorsqu’elle est revenue, elle n’avait plus de ventre. Ses hôtes ont eu beau chercher ses bébés, il n’y avait aucune trace de ceux-ci.

De retour d’un voyage, Madison Smith a vu la chatte se faufiler dans la niche en carton. “J'ai regardé dans la boîte et j'ai vu de minuscules pattes, raconte-t-elle. Je ne pouvais pas y croire.”



La minette prenait soin de ses 3 chatons à l’intérieur de la maisonnette improvisée. “J’étais si fière de Midge et heureuse qu'elle se soit sentie en sécurité avec nous”, confie la maîtresse des lieux.

La petite famille féline a été examinée par un vétérinaire, qui a constaté que la maman et ses petits, qui ont été appelés Sprinkle, Skipper et Sassy, étaient tous en bonne santé.

Madison Smith et Keaton Joniper ont décidé d’adopter Midge. Quant aux chatons, ils seront adoptés par des proches du couple dès qu’ils auront atteint l’âge de voler de leurs propres ailes.