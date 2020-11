Déconcentrée par son chat pendant ses journées de télétravail, elle partage la solution parfaite pour être tranquille !

© annie_byniaeth / Twitter

Travaillant depuis son domicile, une jeune femme avait souvent du mal à se concentrer parce que son chat se posait systématiquement sur le clavier de son ordinateur. Elle a fini par trouver une solution plutôt amusante.

Le télétravail, que bon nombre de personnes ont expérimenté pendant le confinement, comporte son lot d’avantages, mais aussi ses inconvénients pour nos animaux de compagnie.

S’ils apprécient le fait de passer davantage de temps à nos côtés, la situation peut devenir problématique dans la mesure où ils peuvent prendre de mauvaises habitudes, notamment sur le plan alimentaire. Citons aussi le risque de développer une forme d’hyper attachement, difficile à corriger lors du retour à la normale (retour au bureau). Des problèmes que nous évoquions en mars dernier dans cet article.

Il convient néanmoins de rappeler que nos chats et chiens peuvent aussi nous rendre moins stressés et plus productifs quand nous travaillons à la maison.

Ils profitent aussi de notre présence pour essayer de recevoir davantage d’attention de notre part, alors qu’il nous faut avoir le même niveau de concentration qu’au bureau pour faire convenablement notre travail.

C’est le cas de Belle, une chatte qui a jeté son dévolu sur l’ordinateur portable de sa maîtresse pendant qu’elle est en télétravail. Mais cette dernière a trouvé la parade ultime, comme le rapporte le Daily Star.

Belle vient toujours se coucher sur le clavier de son ordinateur pour être sûre d’avoir toute l’attention de sa propriétaire. On imagine aussi que les légères vibrations et la chaleur émises par le PC ne sont pas non plus étrangères à cet intérêt que porte la chatte pour la machine.

Pour la jeune femme, la situation n’est évidemment pas du tout pratique, puisqu’elle n’a plus accès aux touches et son écran est en partie masqué par la silhouette du félin tranquillement couché.

L’idée qu’elle a eue, c’était d’aller chercher un vieil ordinateur portable et de le donner à Belle, dans l’espoir de la détourner du sien. Son stratagème a fonctionné.

Depuis, la chatte ne quitte quasiment plus son PC portable attitré. Elle passe son temps confortablement allongée sur le clavier et ne s’intéresse plus à l’outil de travail de sa maîtresse, qui a pu reprendre son activité le plus normalement du monde.