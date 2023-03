Un chaton, sourd et atteint d’une maladie neurologique, épate son entourage en faisant preuve d’une joie de vivre intarissable (vidéo)

Quand on la voit en photo, on n’imagine pas une seule seconde que Nafnaf ne soit pas un chaton comme les autres. Pourtant, elle est atteinte de surdité et d’une hypoplasie cérébelleuse (un handicap moteur). Mais rassurez-vous : la féline ne souffre aucunement de ses différences, et compte bien profiter de la vie comme le font ses semblables !