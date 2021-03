Un chaton retrouvé seul miaule sans cesse dans l'espoir de retrouver ses frères et soeurs

Très tôt dans sa jeune vie, Rita a montré qu’elle avait beaucoup de caractère. Le chaton a grandi dans les meilleures conditions en famille d’accueil, aidée en cela par les retrouvailles avec les autres petits félins de sa portée.

Basée à Burlington dans l’Etat de la Caroline du Nord, l’association Sparkle Cat Rescue avait été sollicitée au sujet d’un chaton de quelques semaines qui avait besoin d’une famille d’accueil. La petite Rita avait beau être minuscule, elle ne manquait pas de tempérament.

Sarah Kelly, qui l’a accueillie, a pu s’en rendre compte assez rapidement. « Elle est fougueuse, bruyante et tout aussi mignonne qu'elle en a l'air », raconte-t-elle en effet à Love Meow.

Rita a pris l’habitude de miauler très fort, à la fois car cela fait partie de son caractère, mais aussi parce qu’elle réclamait de l’attention. Surtout, elle était perdue sans ses frères et sœurs. Heureusement, ces derniers ont été retrouvés par des bénévoles et amenés chez Sarah Kelly le lendemain, pour de joyeuses retrouvailles.

Heureuse d’avoir retrouvé ses frères et sœurs, Rita a naturellement pris les devants

Rita était ravie de revoir les 4 autres chatons de sa portée : Mo, Manny, Mimi et Julep. Malheureusement, ce dernier était atteint d’une maladie congénitale et n’a pas survécu.

Les autres ont continué de croître et de s’épanouir. Rita s’est naturellement imposée comme la cheffe du petit clan. « C'est une petite diva qui a beaucoup de courage et de caractère. Elle est douce, joueuse et indépendante », ajoute Sarah Kelly.

Quand les chatons ont atteint l’âge d’être adoptés, ils n’ont pas attendu longtemps avant de rejoindre leurs nouvelles familles. La nouvelle maman de Rita s’appelle Sarah. Chez sa maîtresse, elle a fait la connaissance de ses 2 autres animaux de compagnie : un chien et un chat.

Rita mène, depuis, une vie heureuse, entourée de gens qui l’aiment et sont chaque jour émerveillés par son incroyable personnalité. Et bien entendu, elle continue de donner de la voix, comme elle sait si bien le faire...