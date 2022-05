Un chaton qui fait preuve de mimétisme en sautillant comme un lapin émeut la toile (vidéo)

Les chatons apprennent de leur mère dès leurs 3 semaines de vie. C’est la raison pour laquelle il est déconseillé de les sevrer avant l’âge de 3 mois. Néanmoins, après cette période, ils continuent à se fier à l’expérience des membres de leur famille. La preuve en vidéo avec ce chaton qui se prend littéralement pour un lapin.

La vidéo postée sur TikTok le 19 octobre 2022 a suscité beaucoup d’émotions de la part des internautes. Et pour cause ! La scène est craquante. L’amitié inter-espèces est toujours touchante à observer, mais celle-ci engendre en plus un comportement pour le moins surprenant. En effet, un adorable chaton qui partage son foyer avec un lapin tout aussi attendrissant s’est dit qu’il devrait peut-être adopter sa manière de se déplacer. Dans la vidéo, les deux amis déambulent librement dans la cuisine jusqu’à ce que le chat décide subitement d’imiter son compagnon. La propriétaire regarde et filme la scène avec incrédulité.

Apprendre des autres

On peut observer sur la vidéo qui a déjà amassé plus de 36 millions de vues que le petit félin examine attentivement l’attitude de son ami rongeur. Il se lance ensuite lui-même dans une chorégraphie des plus surprenante. Il sautille à plusieurs reprises exactement de la même façon que son prédécesseur, utilisant ses pattes arrière comme appui, avant de se réceptionner sur les pattes avant. Le chaton semble ne faire aucune différence entre son espèce et celle de son mentor.

La théorie de l’apprentissage social explique sans doute l’origine du comportement du chaton. Elle désigne l’acquisition du savoir-faire résultant de l’observation du comportement d’autrui. Cette définition est on ne peut mieux imagée grâce à ce petit félin en quête de nouvelles expériences. Sa maîtresse continue de partager à la communauté les aventures de son jeune chat/lapin.