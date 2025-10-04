Cette chatte paralysée des pattes arrière tient tous les jours à fêter le retour de son humaine malgré son handicap (vidéo)

Diamond ne laisse rien entamer sa joie de vivre, pas même son handicap. Cette chatte pleine de courage et de tendresse partage un lien émouvant avec sa famille, notamment avec sa maîtresse, à qui elle réserve un accueil des plus touchants.

Diamond, adorable chatte à la robe “torbie” (à la fois écaille de tortue et tigrée), est la vedette du compte TikTok “@the_diamonator”, par le biais duquel son quotidien est suivi par plus de 3 600 followers.

La famille de cette féline à l’attitude à la fois admirable et attachante comprend également un chien répondant au nom de Paisley. Les 2 animaux sont d’excellents amis.



Diamond est ravie de pouvoir compter sur le soutien et la présence réconfortante de son compagnon canin, notamment parce qu’elle est atteinte d’un handicap. Elle est, en effet, paraplégique, ayant perdu l’usage de ses pattes arrière alors qu’elle n’était encore qu’un tout petit chaton.

L’aspect positif de cette histoire, c’est qu’elle a eu tout le temps de s’adapter à sa condition et à développer sa capacité à se déplacer, en misant sur la force de ses pattes avant.

Rien ne l’arrête, et sa joie de vivre est extrêmement communicative. Il suffit de regarder quelques-unes des vidéos proposées sur le compte TikTok qui lui est consacré pour s’en rendre compte.

Tendresse et résilience

L’une de ces séquences est particulièrement éloquente. Elle montre à quel point cette chatte est déterminée et attachée à sa propriétaire. Malgré son handicap, elle met un point d’honneur à faire la fête à cette dernière lorsqu’elle rentre à la maison. Voici la vidéo en question, mise en ligne le 31 août 2025 sur le réseau social et relayée par Parade Pets :

Rampant grâce à ses pattes avant, elle s’empresse de rejoindre son humaine pour célébrer son retour et lui signifier son affection. La brave Diamond se traîne, trébuche, se relève, dévie de sa trajectoire, se remet à avancer droit jusqu’à atteindre son but : souhaiter la bienvenue à sa “maman” et recevoir ses caresses.

“Mon chien Paisley est celui qui me fait le plus la fête quand je rentre après une courte absence, mais je manque aussi à Diamond, surtout quand je suis partie un peu plus longtemps que d'habitude”, peut-on lire en légende de cette vidéo qui a ému de nombreux internautes.