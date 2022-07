Un chaton orphelin trouve du réconfort auprès du lapin de sa famille d’accueil : une amitié est née

Les amitiés inter-espèces sont toujours magnifiques à observer, et parfois elles ne s’expliquent pas. Echo, le lapin de la famille, n’apprécie généralement pas les chats, mais Ahsoka avait quelque chose de spécial à ses yeux.

Ashoka, une chatte de gouttière grise et blanche, est arrivée chez Ryanne et Jake Palermo quand elle avait 12 semaines. La jeune demoiselle était avide d’attention et d’affection.

Après une courte période d’isolement visant à s’assurer qu’elle n’était pas porteuse d’une quelconque maladie transmissible, elle a rencontré les autres résidents du foyer.

Echo, le lapin espiègle du couple, a immédiatement ressenti un fort sentiment protecteur envers la nouvelle venue. « C'est le patron de la maison. Et habituellement, il préfère rester loin des félins », a partagé Ryanne avec Love Meow.

Pourtant, quand Ashoka s’est approchée de lui et l’a invité à jouer, le rongeur a répondu par la positive.

Une amitié attendrissante

Depuis leur rencontre, Ashoka et Echo ne se quittent plus.

« Elle est la seule de tous les matous qu'il aime, et ce depuis le début. Il lui permettait de dormir dans sa cage, et souvent ils finissaient par se blottir ensemble dans son lit », a confirmé Ryanne.

De même, la chatte ne prête aucune attention aux autres félins du foyer et préfère de loin la compagnie de son ami à grandes oreilles. Le duo partage des moments de jeu et se câline ensuite lors de longues siestes. Echo apprécie en effet le panier douillet d’Ashoka et profite de la fourrure de son acolyte pour se réchauffer.

Un jour, Echo a dû partir pour un court séjour chez le vétérinaire. La jeune chatte, désormais plus grosse que lui, était perdue. Elle est restée dans sa cage jusqu’à ce qu’il revienne. « Il lui manquait clairement et elle s'inquiétait. Maintenant qu'il est de retour, elle continue de le suivre partout dans la maison », a précisé Ryanne.

Echo et Ashoka sont désormais inséparables, si bien que Ryanne et Jake ont décidé de ne jamais leur faire subir un tel déchirement. Le duo profitera donc l’un de l’autre pour toujours.