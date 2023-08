Un chaton orphelin bien plus petit que le reste de sa portée se bat pour survivre

Un matin, une personne a entendu des miaulements désespérés. En cherchant leur origine, elle a trouvé 4 chatons nouveau-nés, visiblement abandonnés par leur maman. Un refuge local est venu apporter son aide, et l’ensemble des félins a été confié à Jen, une famille d’accueil de Wrenn Rescue (Californie, États-Unis). Toutefois, l’un d’entre eux était beaucoup plus petit que les autres, et la bénévole craignait qu’il ne s’en sorte pas, comme le relate Love Meow.

© jenfosterskittens / Instagram

Des soins intensifs 24 heures sur 24

À un si jeune âge (environ 10 jours), les bébés demandaient une attention permanente de la part de leur famille d’accueil. Ils ont été nommés Caramel, Buttercream, Ganache, et Meringue. Ils devaient prendre des biberons très régulièrement, et Jen devait s’assurer qu’ils le faisaient correctement, car ils peinaient à prendre du poids.

La plus petite de tous, Meringue, ne parvenait pas à boire au biberon. Elle devait être nourrie grâce à une sonde.

© jenfosterskittens / Instagram

« Je n'ai jamais cessé de m'inquiéter pour eux. Meringue ne voulait pas prendre le biberon et devait être nourrie par sonde. Ils étaient tous des mangeurs difficiles et lents à grandir », se souvient Jen.

Si Jen s’inquiétait énormément pour Meringue, c’est finalement Ganache qui a rencontré le plus de difficultés. Malheureusement, il n’a pas survécu. Ses autres frères et sœurs se sont serré les coudes et ont tout fait pour encourager Meringue en lui apportant du réconfort et de l’amour.

© jenfosterskittens / Instagram

Meringue a d’ailleurs impressionné Jen par sa combativité. « Elle est la définition même de minuscule mais puissante. Elle va certainement gouverner le dortoir quand ils seront plus grands », a déclaré la famille d’accueil.

Des chatons tirés d’affaire

Grâce aux bons soins de Jen, les 3 chatons survivants ont finalement dépassé un poids suffisant et sont maintenant hors de danger.

© jenfosterskittens / Instagram

« Tout d'un coup, ils ont tous commencé à bien manger, même Meringue. Elle a gagné 200 grammes en une semaine. J'ai commencé à m'inquiéter un peu moins. »

Meringue et Buttercream, les 2 sœurs, étaient inséparables. Tout ce que faisait l’une, l’autre l’imitait. Les 2 chattes vont d’ailleurs bientôt intégrer leur maison pour la vie, car elles ont été adoptées ensemble.

© jenfosterskittens / Instagram

Quant à Caramel, le frère un peu plus solitaire, mais tout aussi gentil, il attend de trouver son propre foyer.

« Ils sont tous les 3 doux, aimants et incroyablement joueurs », a déclaré Jen.