Un chaton nouveau-né bloqué derrière une clôture est sauvé grâce aux habitants qui alertent les secours animaliers

Grâce à la persévérance de riverains et à l'intervention d'un agent animalier, un chaton nouveau-né coincé dans une végétation dense a pu être sauvé et est aujourd'hui hors de danger. Placé en famille d'accueil après avoir reçu les soins nécessaires, il grandit désormais sereinement en attendant d'être proposé à l'adoption.

La Pasadena Humane, association de protection animale qui, comme l'indique son nom, est basée à Pasadena en Californie, a récemment rapporté sur son site le sauvetage d'un chaton dans la ville voisine de Glendale.

Un couple entendait des miaulements de détresse depuis 2 jours, sans parvenir à les localiser. Ces appels à l'aide désespérés semblaient provenir d'un endroit situé derrière la clôture de leur jardin.

Ils avaient bien vu passer une chatte errante dans le quartier, mais cette dernière était introuvable, elle aussi. Ils ont alors fini par contacter la Pasadena Humane afin qu'elle retrouve le chaton et lui porte secours.

L'association a envoyé un agent animalier sur les lieux. Il a concentré ses recherches sur l'étroit espace situé entre la clôture de la maison et celle de la propriété voisine. Il était envahi par une épaisse végétation et difficile à inspecter.

S'aidant d'une lampe torche, l'agent a finalement pu apercevoir le minuscule félin. C'était un chaton nouveau-né dont les yeux étaient encore fermés. Il était coincé entre l'amas de lierre et le grillage.

Son emplacement était particulièrement difficile d'accès. Par chance, l'agent s'est rendu compte que le chaton rampait lentement en direction du faisceau de sa lampe. Il s'en est ainsi servi pour l'attirer vers lui, puis il a tendu le bras et a enfin pu l'attraper.

« Ce sauvetage rappelle que la protection des animaux est véritablement un effort collectif »

Il a placé le chaton dans une caisse de transport pour l'emmener aux locaux de la Pasadena Humane. Le petit rescapé a été examiné et soigné, puis confié à une famille d'accueil.

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Pasadena Humane

Il se porte bien et grandit dans de très bonnes conditions. Il sera proposé à l'adoption lorsqu'il passera le cap des 8 semaines d'âge.

« Ce sauvetage rappelle que la protection des animaux est véritablement un effort collectif. Les habitants bienveillants qui font preuve de vigilance lorsqu’une situation semble anormale — et qui choisissent d’agir — jouent un rôle essentiel pour aider les animaux vulnérables à recevoir les soins dont ils ont besoin », conclut la Pasadena Humane.