Une vingtaine d'animaux sauvés de maltraitance obtiennent une chance de vivre une vie meilleure

En octobre, 17 chiens, 6 chevaux et plusieurs autres animaux ont été sauvés de conditions de vie déplorables à Middleborough, dans le Massachusetts (États-Unis). Certains canidés sont actuellement proposés à l’adoption.

Le média NBC10 Boston a consacré un article au sauvetage de plusieurs animaux, vivant dans une maison insalubre. La plupart d’entre eux étaient couverts d’urine et d’excréments. Ils n’avaient ni eau ni nourriture.

Lors de l’intervention, les sauveteurs ont découvert des chiens enfermés dans des cages, ainsi que des chevaux maigres, pleins de boue et très anxieux. Les pauvres bêtes rongeaient des planches à cause de la faim. 2 chats, une tortue et un cochon d’Inde ont également été trouvés dans des conditions déplorables, au milieu des détritus.

Malheureusement, plusieurs canidés ont été retrouvés morts. Comme l’expliquent nos confrères d’outre-Atlantique, des voisins ont fait part de leurs inquiétudes concernant les animaux. Certains d’entre eux venaient apporter de l’eau aux équidés. Lors de leurs visites ils entendaient des aboiements et des coups de griffe venant de l’intérieur du domicile.

La propriétaire avait déjà été condamnée

Après avoir obtenu un mandat, les enquêteurs ont pu sauver les animaux et les mettre en sécurité. Des voisins ont déclaré à NBC10 Boston que la propriétaire des lieux vivait recluse. Elle doit comparaître devant le tribunal le 10 décembre. Sa maison a été condamnée « en raison des risques sanitaires et d’incendie ».

Selon nos confrères, cette femme avait déjà été condamnée il y a 10 ans à 400 heures de travaux d’intérêt général, à des amendes et à une peine d’emprisonnement avec sursis pour cruauté envers les animaux.

Désormais entre de bonnes mains au sein de la MSPCA Angell, les rescapés de cet enfer bénéficient des soins et des témoignages d’affection qu’ils ont toujours mérités. Plusieurs chiens sont actuellement proposés à l’adoption.

Il est temps pour eux de prendre un nouveau départ dans la vie, et d’enterrer à tout jamais les mauvais souvenirs.