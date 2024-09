Des bénévoles font appel à la "reine de la capture" qui fait honneur à sa réputation pour secourir un chien livré à lui-même depuis un an

Bubba échappait à toutes les tentatives de sauvetage depuis plus d’un an, mais ce chien qui avait grand besoin d’en finir avec l’errance est tombé sur une spécialiste. Il a suffi à cette dernière de quelques minutes pour confirmer tout le bien que l’on pensait d’elle.

Paris, Texas. On ne parle pas du film de Wim Wenders ayant obtenu la Palme d'or au Festival de Cannes 1984, mais de l’endroit où a récemment eu lieu une incroyable histoire de sauvetage canin.

Voilà plus d’un an que Carla Thompson, une bénévole locale, tentait désespérément et sans succès de capturer un chien errant pour le mettre en sécurité et lui assurer les soins dont il avait besoin.



Le quadrupède passait le plus clair de ses journées aux abords d’un parking pour mobil-homes, près d’un grand centre commercial de la place, d’après MyParisTexas.

Carla Thompson a alors lancé un appel à l’aide sur les réseaux sociaux. L’association Baby Gunn’s Animal Rescue y a répondu et Sheri King Ashford, membre de cette organisation, a multiplié les efforts et les contacts pour mettre fin à la cavale et aux difficultés de l’animal.

Sheri King Ashford savait vers qui elle devait se tourner pour sauver rapidement le chien, qu’elle a appelé Bubba. Elle connaissait une véritable experte en matière d’animaux de compagnie perdus : Jan Sanders. Elle la décrit même comme étant « la reine de la capture » ou encore celle qui « murmure à l’oreille des chiens ».

Capturé en 5 minutes

Jan Sanders est arrivée sur les lieux le lendemain matin avec une cage piège à l’intérieur de laquelle elle a placé des morceaux de foie de poulet et des friandises. Il ne lui restait plus qu’à attendre que Bubba « morde à l’hameçon ». Elle n’a d’ailleurs pas attendu longtemps.

5 minutes plus tard, en effet, le chien alléché par l’odeur de ces mets s’est laissé enfermer dans la cage. Jan Sanders a fait honneur à sa réputation.

Le loulou était enfin hors de danger après plus de 12 mois de cavale. On ne sait pas grand-chose de son passé, mais son avenir, lui, est bon maintenant qu’il est entre de bonnes mains.

Bubba a été toiletté et emmené chez le vétérinaire pour un examen complet, ses vaccins et ses soins. Il pourra bientôt être proposé à l’adoption.