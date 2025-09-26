Un chaton forcé à boire de l’alcool puis utilisé comme serpillière, les autorités et une association interviennent

La diffusion d’une vidéo choquante sur les réseaux sociaux a récemment déclenché une vague d’indignation en Normandie. Face à l’horreur des images, une association de protection animale a rapidement réagi, menant à la saisie salvatrice du chaton brutalisé (et de sa famille), ainsi qu’à l’ouverture d’une enquête judiciaire.

Les images sont insoutenables. Elles ont été filmées à Torigny-les-Villes, dans la Manche, et montraient les sévices subis par un chaton sans défense de la part d’un individu, le tout sous les rires des personnes qui l’entouraient, rapportait Côté Manche .

Dans la vidéo diffusée sur Snapchat le 19 septembre 2025 et que nous avons choisi de ne pas relayer, l’auteur de ces tortures plongeait la tête du petit félin dans un verre contenant vraisemblablement de l’alcool. Il se servait ensuite du malheureux minet comme d’un torchon pour éponger la boisson renversée, le secouant violemment dans tous les sens. Il l’a ensuite jeté au sol.



Association Stéphane Lamart / Facebook

Prévenue, l’association Stéphane Lamart est rapidement passée à l’action, et le procureur de la République de Coutances a été saisi.

“Il est inacceptable de traiter les animaux de cette manière. Nous espérons que la justice donnera des suites exemplaires à cette affaire. Les droits des animaux sont aussi importants que les droits de l’Homme”, a ainsi déclaré Stéphane Lamart.

Cette mobilisation a donné lieu à l’intervention des gendarmes de la brigade de Torigny-les-Villes. Sur les lieux, les militaires ont retrouvé non seulement le chaton en question, mais aussi le reste de sa portée et leur mère. Toute la famille féline a été saisie et confiée à la SPA de Balleroy, dans le Calvados voisin. Les rescapés ont été examinés, soignés, puis placés en famille d’accueil.

“Ils pensaient que personne ne s’intéresserait à une telle affaire”

Le chaton, les membres de sa fratrie et leur maman sont donc désormais en sécurité. Leur bourreau, lui, devra s’expliquer devant la justice. Il s’agit d’un “jeune homme vivant avec ses parents dans une exploitation agricole. Ils ont été surpris de la visite des gendarmes, pensant que personne ne s’intéresserait à une telle affaire”, d’après un communiqué publié par l’association Stéphane Lamart.

Sur sa page Facebook, celle-ci a remercié le “procureur et [les] gendarmes pour leur réactivité” et annonce qu’elle se constituera “partie civile pour que justice soit rendue”.