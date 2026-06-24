Un chaton est sauvé 2 fois dans la même journée après être resté coincé dans 2 véhicules différents

À New York (États-Unis), ce chaton a donné du travail aux policiers et à un mécanicien qui ont tout fait, 2 fois de suite, pour sortir l’animal de son piège. Il se porte très bien aujourd’hui, en témoigne une photo où il se trouve dans les bras d’un de ses sauveteurs. On ignore encore comment il a pu rester 2 fois coincé dans des véhicules.

Les dernières nouvelles sont rassurantes, « le chaton a été sauvé en toute sécurité et se porte bien », indique la police de ce quartier de New York. Tout jeune, le chaton s’est faufilé dans des véhicules, et ne parvenait plus du tout à en sortir. Le « petit chaton aventureux », raconte People, a mobilisé la police et un mécanicien automobile 2 fois dans la même journée.

Coincé dans le moteur

Il a fallu l’intervention de l’entreprise de Chris Knapp de Stever’s Garage pour sortir le chaton qui s’était blotti au niveau du moteur. L’équipe, entourée de policier a procédé avec tact et douceur pour sortir le chaton délicatement. Malheureusement, au sortir de son piège, il a réservé une mauvaise surprise à ses aidants.

Deuxième round

En effet, dès lors qu’il est sorti du moteur de la voiture, le chaton a pris peur et s’est réfugié dans un autre véhicule. L’équipe qui venait de se démener pour le sauvetage a dû tout reprendre à zéro. Un des sauveteurs commente, avec le recul : « il a décidé qu’il n’était pas tout à fait prêt à être attrapé ».

🐱 Pourquoi les chatons se cachent dans les moteurs ? 😰 Comment calmer un chaton vraiment peureux ? 📖 D'autres sauvetages de chatons insolites Réponses et lectures personnalisées — gratuit et instantané.

People

Le point final tant attendu

Après avoir sauvé le chaton une deuxième fois selon la même procédure, toute l’équipe s’est félicitée d’être parvenue à ses fins, enfin.

Bien tenu dans les bras d’un policier, le chaton a été acheminé vers un lieu sûr où il a pu être soigné. Il a donné du fil à retordre à ses aidants, mais tout ce qui compte désormais est son avenir.

Comment rassurer un chaton peureux ?

Prendre contact avec un chaton timide demande un peu de patience et de bons réflexes. Nous vous recommandons de garder ces 5 conseils en tête :