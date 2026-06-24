Se dressant comme un suricate quand quelque chose l'interloque, cette chatte Munchkin reprend son étonnante position face à une litière autonettoyante (vidéo)

Une « simple » litière autonettoyante a suffi à provoquer une réaction pour le moins spectaculaire chez une chatte particulièrement expressive et courte sur pattes. Surprise par le mécanisme en action, elle s’est figée, dressée sur ses pattes arrière, dans une posture rappelant celle d’un suricate. Filmée par sa propriétaire, la scène, à la fois drôle et déconcertante, a rapidement fait le tour du monde et suscité un large élan de tendresse.

Bug est la vedette du compte TikTok « @bug.the.munchkin », où son quotidien est suivi par plus de 14 000 followers. Cette chatte a beau être une femelle Munchkin et possédant donc de courtes pattes, elle sait parfaitement prendre de la hauteur lorsque la situation l'impose. Elle le fait en se dressant sur ses pattes arrière, un peu à la manière d'un suricate. Cette posture étonnante, elle l'adopte en particulier lorsque quelque chose la surprend ou suscite sa curiosité.



@bug.the.munchkin / TikTok

C'est précisément ce qui s'est produit récemment, sa famille ayant décidé de lui offrir une nouvelle litière. Il ne s'agit pas d'un modèle classique, avec simplement un bac contenant de la litière à renouveler manuellement ; c'est une litière autonettoyante. Elle est équipée d'un mécanisme qui retire automatiquement les déjections après utilisation. Elle est, en plus, entièrement couverte.

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Quand le mécanisme s'est mis en marche, Bug a été totalement prise au dépourvu. Etonnée par les mouvements et le bruit produits par la litière autonettoyante, la féline s'est complètement figée en adoptant, bien évidemment, sa posture caractéristique. Dressée à la verticale, les yeux écarquillés, elle n'a pas manqué la moindre miette de ce spectacle à la fois inquiétant et fascinant qui s'est joué face à elle.

Un moment amusant et attendrissant immortalisé en vidéo

Ce qui a donné lieu à une scène insolite, à la fois drôle et attendrissante, comme les chats en ont le secret. Un moment que sa propriétaire a eu la bonne idée de filmer et de partager sur TikTok.