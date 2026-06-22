Enfermée dans un sous-sol après plusieurs mises-bas, cette chatte refuse d'être séparée de son chaton

Delilah a eu plusieurs portées dans son foyer, jusqu’au jour où elle a été rejetée par les siens et a été reléguée au sous-sol du domicile. Heureusement, la chatte a fini par être secourue et prise en charge avec son chaton par le Clifton Animal Shelter (New Jersey, États-Unis). Depuis, le duo inséparable commence un nouveau chapitre de sa vie et attend d’être adopté.

Comme le rapporte Love Meow, Delilah a eu plusieurs portées dans son précédent foyer. Lorsque la situation est devenue « ingérable », la chatte a été séparée des membres de la famille et enfermée à la cave.

Dépassée par les événements, sa propriétaire a demandé de l’aide à une association, qui est intervenue pour la faire stériliser et lui offrir un nouveau départ dans la vie. Le jour de l’intervention, la maman a été prise en charge avec son unique chaton, répondant au nom de Samson.

© Clifton Animal Shelter

« Nous espérons que quelqu'un les aimera ensemble »

Le Clifton Animal Shelter, surpeuplé d’animaux en attente d’une famille, souhaitait au départ les séparer pour leur trouver des foyers individuels. Mais les membres de l’organisation ont remarqué un lien unique entre les 2.

À leur arrivée, la chatte et son fils étaient pétris de peur. Durant les jours qui ont suivi, ils ont surmonté cette nouvelle épreuve ensemble, patte dans la patte. Ils ont fini par révéler leur véritable personnalité.

© Clifton Animal Shelter

La belle Delilah a montré un caractère doux et calme. Quant à Samson, il apporte un peu plus de dynamisme à leur duo. Joueur et curieux, il ne quitte jamais sa maman. Ils partagent leurs siestes, leurs repas et leurs couchages. Ils ne peuvent tout simplement pas vivre l’un sans l’autre !

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« Nous espérons que quelqu'un les aimera ensemble », conclut l’équipe du refuge, qui les propose à l’adoption. Ces 2 âmes inséparables continuent de se remettre doucement de leurs épreuves, et attendent de patte ferme leur nouvelle famille pour la vie.

© Clifton Animal Shelter

Le conseil de Woopets : comment adopter une chatte et son chaton ?

Adopter une chatte et son chaton est une belle aventure, qui demande une excellente préparation. L’idéal est d’accueillir les 2 animaux dans un environnement calme et sécurisé, où chacun pourra trouver ses repères sans stress.

Avant leur arrivée, prévoyez tous les accessoires nécessaires en double (gamelles, couchages, jouets, litières…). Même si la mère et son petit sont déjà habitués l’un à l’autre, chacun doit pouvoir disposer de son propre espace. Cela limite les tensions et favorise une cohabitation harmonieuse.

Il est également important de respecter leur rythme. Après l’adoption, ils peuvent avoir besoin de temps pour s’adapter à leur nouveau foyer. Évitez les sollicitations excessives durant les premiers jours et laissez-les explorer leur environnement à leur guise.

Sur le plan vétérinaire, assurez-vous que vos petits félins bénéficient d’un suivi adapté (vaccination à jour, identification, vermifuge, stérilisation…). Enfin, gardez à l’esprit que le chaton gagnera progressivement en autonomie. Même s’ils restent très proches, la mère et son petit développeront chacun leur propre personnalité.