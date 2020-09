Un chaton errant et malade surprend ses sauveteurs lorsque sa fourrure passe du noir au blanc devant eux !

Alors qu’il semblait condamné, un chaton a été totalement métamorphosé en quelques semaines, grâce à une association et aux vétérinaires qui l’ont soigné.

Le mois dernier, un chaton qui avait désespérément besoin d’aide a été découvert dans la rue par un passant à South Gate, en Californie. Le petit félin était livré à lui-même, très maigre, couvert d’huile moteur, de saleté et de puces, rapporte LoveMeow.

L’appel à l’aide publié sur les réseaux sociaux par cette personne a attiré l’attention d’une toiletteuse travaillant dans un salon local, le « One 4 One Grooming and More ». Elle est venue le voir et lui a donné un bon bain. Ce dernier a révélé la magnifique robe blanche du chaton, alors qu’elle était grise, voire noire par endroits, lorsqu’il a été recueilli.

Peu après, l’association Friends for Life Rescue Network a pris le relais. « Nous pensions qu’il était âgé de 4 semaines, mais il s’est avéré qu’il avait 7 semaines. Il pesait moins d’un demi kilogramme », raconte Jacqueline DeAmor, co-fondatrice de l’organisation basée dans le Sud de la Californie.

Le lendemain, le petit chat, qui a reçu le nom de Laszlo, a été emmené chez le vétérinaire pour subir des examens. Faible et déshydraté, il avait du mal à s’alimenter. Il a donc dû être mis sous perfusion. Jacqueline DeAmor l’a pris en charge chez elle pour veiller à ses soins. Elle l’a nourri à la seringue et lui a donné des suppléments alimentaires. 24 heures plus tard, le chaton recommençait à manger seul.

Il se sentait de mieux en mieux au fil des jours. Il gagnait régulièrement du poids et révélait peu à peu sa personnalité énergique. Un mois plus tard, il a été confié à une famille d’accueil, celle de Kaitlyn Hemphill.

L’une des multiples visites chez les vétérinaires qu’il a eues entretemps a révélé que Laszlo était sourd. Un handicap qui ne l’empêche cependant pas de continuer à grandir et à s’amuser, en courant dans tous les sens et en ronronnant à tout va.