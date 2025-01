Intriguée par des bruits étranges, elle découvre avec stupéfaction un chat coincé dans son mur (vidéo)

On peut s’attendre à ce que des insectes ou des rongeurs s’immiscent dans nos murs et cloisons, mais de là à y trouver un chat… C’est pourtant ce qui s’est produit récemment chez une dame qui a filmé la scène et partagé la vidéo sur TikTok, où la séquence est devenue virale et a fait réagir de nombreux internautes. Le plus important est que l’animal se porte bien après cette incroyable mésaventure.