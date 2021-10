Un chaton emporté par un torrent, sauvé à quelques mètres d’une cascade par un habitant

En Californie, un chaton a été sauvé in extremis par un riverain alors qu’un torrent en crue le menait tout droit vers la catastrophe. L’homme est tombé sous le charme de l’animal et réfléchit à la possibilité de l’adopter.

Après de longs mois de sécheresse, de fortes pluies se sont abattues sur la Californie, provoquant des crues et des inondations dans une partie de l’Etat ce weekend. C’est dans ce contexte que le sauvetage héroïque d’une jeune chatte en grand danger a eu lieu dimanche, comme le rapportait FOX40 ce lundi 25 octobre.

Skip Cambell vit avec sa femme du côté de Cottage Park, dans la ville de Sacramento, en bordure d’une rivière. Le niveau du cours d’eau avait connu une montée significative et son courant ne faisait que gagner en puissance en raison des précipitations des dernières heures.

Alors qu’il se trouvait à l’intérieur, son épouse, qui observait la crue devant la maison, l’a appelé pour lui dire qu’elle entendait des miaulements de détresse. Skip Cambell est sorti en courant, s’apercevant qu’un chaton était emporté par la rivière et peinait à garder la tête hors de l’eau.

Sans perdre un seul instant, il s’est engagé dans le cours d’eau qui lui arrivait à hauteur de taille, et a réussi à repêcher l’animal quelques mètres avant la cascade où il allait tout droit. La chute débouche sur le lit de portion section du cours d’eau, et la chatte n’y aurait sans doute pas survécu.



La chatte sauvée… Et peut-être aussi adoptée

Très vite, Skip Cambell a emmené le chaton à la maison, où le couple l’a séché, réchauffé et réconforté. L’homme confie ne pas savoir encore s’ils vont le garder, même si lui et son épouse avaient déjà secouru et pris soin de plusieurs autres chats par le passé.



Skip Cambell, en tout cas, n’est pas insensible au charme et à la douceur du félin qu’il vient de sauver : « Une très jolie chatte. Et elle n’a pas l’air vraiment farouche. Elle semble plutôt calme. Elle a de magnifiques yeux verts ».

Elle pourrait assurément mener une vie heureuse auprès de ces personnes bienveillantes et de leurs autres animaux : 2 chèvres et un chien Berger Australien.