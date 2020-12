Une association découvre 4 chatons errants en hypothermie dans un hangar et les sauve en les plaçant dans un incubateur

© Sarah Kelly

Après la découverte et le sauvetage d’un premier chaton errant transi de froid, des bénévoles ont appris que ses frères et sœurs attendaient aussi d’être secourus à leur tour. Tous ont été pris en charge et placés dans un incubateur pour réguler leur température corporelle.

Le lundi 16 novembre dernier, Sparkle Cat Rescue, une association basée à Burlington en Caroline du Nord (Est des Etats-Unis), est intervenue dans une propriété où on avait découvert un chaton livré à lui-même et sans aucune possibilité de s’abriter du froid.

Les bénévoles l’ont aussitôt emmené chez un vétérinaire, mais ils ont appris dans la foulée que d’autres petits félins venaient d’être repéré par la même dame qui les avait appelés plus tôt. Ces 3 jeunes chats sont les frères et sœurs du premier. Ils se trouvaient sous un hangar et eux aussi étaient menacés d’hypothermie, rapporte Love Meow.

La priorité pour l’équipe de Sparkle Cat Rescue était de les réchauffer. L’une des membres les plus expérimentées de l’organisation, Sarah Kelly, a eu l’idée de les placer dans un incubateur pour stabiliser leur température corporelle.

En quelques jours, les 4 chatons ont commencé à retrouver des forces. Ils se sont même mis à explorer leur nouvel environnement, entre 2 siestes auprès d’un singe en peluche que Sarah Kelly leur a donné.

Ils ont reçu des noms inspirés de primates, justement : Mac pour macaque, Vee pour vervet, Rhee pour macaque rhésus et Howie pour « howler », qui signifie singe hurleur en anglais.

Le plus difficile a été de leur faire retrouver l’appétit. Les bénévoles se sont relayés pour les nourrir, et les chatons ont progressivement pris du poids. Ils ont été confiés à une famille d’accueil, en attendant de grandir encore un peu et être proposés à l’adoption.