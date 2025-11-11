Un chaton coincé dans une canalisation retrouve la liberté grâce à une voiture télécommandée (vidéo)

Quand l’ingéniosité se met au service de la cause animale, le résultat peut être aussi surprenant qu’efficace. Un chaton en détresse a été sauvé grâce à un objet pour le moins inattendu : un jouet d’enfant.

Un sauvetage félin unique en son genre a récemment été réalisé à Manorville, ville du comté de Suffolk dans l’Etat de New York (Etats-Unis). Il est rapporté par United Press International .

D’après l’association Strong Island Animal Rescue League, spécialisée dans le sauvetage d’animaux en détresse, la police locale avait fait appel à ses services après la découverte d’un chaton s’étant retrouvé en mauvaise posture.

Le jeune quadrupède au pelage tigré s’était, en effet, faufilé dans une canalisation extérieure et ne parvenait plus à en ressortir, alors qu’il pleuvait durant cette soirée du mardi 14 octobre 2025.

Frankie Floridia, l’un des secouristes de l’équipe, est rapidement arrivé sur les lieux. Des policiers ont soulevé la lourde grille métallique recouvrant la bouche d’égout. Il a ainsi pu examiner l’intérieur du conduit à l’aide de sa torche et apercevoir le chaton qui se trouvait tout au fond.

Il a envisagé, dans un premier temps, de ramper dans la canalisation, mais celle-ci était trop étroite. Alors qu’il réfléchissait au moyen de sauver la petite créature trempée et terrifiée, son sens de l’improvisation a pris le dessus. Il s’est servi du jouet d’un enfant habitant le quartier, un véhicule télécommandé en l’occurrence. Ceux qui suivent les compétitions de monster trucks “Monster Jam” auront certainement reconnu ce modèle réduit de Grave Digger.



Strong Island Animal Rescue League / Facebook

Technique inattendue, mais payante

Frankie Floridia l’a inséré dans le conduit et a commencé à le guider dans la direction du chaton. Son idée consistait à pousser le minet à se rendre de l’autre côté de la canalisation. D’autres intervenants l’y attendaient pour le récupérer.

La stratégie a fonctionné. Le chaton a eu peur du jouet et s’est empressé de regagner la sortie opposée, où un agente a pu l’attraper.

Placé dans une caisse de transport, le chaton était enfin en sécurité. La Strong Island Animal Rescue League n’a pas précisé ce qui s’est passé par la suite, mais il est fort probable que le rescapé ait été placé au refuge en attendant d’être examiné et proposé à l’adoption.

