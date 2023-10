Un chaton caché dans un moteur se voit offrir un nouveau départ après avoir mobilisé les secours à 2 reprises

Un chaton errant a trouvé refuge dans le compartiment moteur d’une voiture et ainsi mobilisé une équipe de pompiers. Ceux-ci n’ont pas eu la tâche facile, l’insaisissable animal leur ayant échappé après une première tentative. Un récit rapporté par The Sacramento Bee.

Les soldats du feu ont eu fort à faire pour sauver le petit quadrupède à la robe tigrée, le samedi 7 octobre à Foothill Farms dans le comté californien de Sacramento (Etats-Unis). Le centre local d’incendie et de secours (Sacramento Metropolitan Fire District) a envoyé 3 hommes auprès d’un couple qui entendait des miaulements émanant de son véhicule.

Le conducteur et la personne qui l’accompagnait ne parvenaient pas à voir le chaton, d’où sa décision d’appeler les secours. D’après le capitaine Parker Wilbourn, porte-parole des pompiers de Sacramento, les intervenants sont parvenus à extraire le chaton du moteur une première fois. Toutefois, alors qu’ils essayaient de lui faire boire de l’eau, il a pris la fuite et s’est à nouveau faufilé sous la voiture.

Les pompiers ont dû tout reprendre à zéro. Au prix de gros efforts, ils ont finalement réussi à le sortir de sa « forteresse » et à le mettre en sécurité une bonne fois pour toutes.



Metro Fire of Sacramento / Twitter

Le jeune minet tabby a été rapidement examiné et il semblait en bonne santé malgré la mésaventure qu’il venait de vivre. On peut s’en rendre compte en découvrant les images twittées par le Sacramento Metropolitan Fire District :

This afternoon, the Firehouse 24 crew had a drive up request to remove a stray kitten from the undercarriage of a vehicle. They successfully got it out, but once released, it quickly ran back into the engine compartment again. Fortunately the kitten is safe now, and has found new… pic.twitter.com/tDubW19Viq

