Une chatte errante insaisissable disparaît puis refait surface pour chercher un endroit sûr pour accoucher

Quelque part en Arizona (Etats-Unis), des bénévoles tentaient désespérément de venir en aide à une chatte errante qui leur échappait systématiquement. Après être restée introuvable pendant un certain temps, elle est réapparue et n’était plus tout à fait la même. Son ventre avait grossi ; elle était enceinte.

L’organisation Jin's Bottle Babies Rescue, basée à Phoenix, et sa fondatrice Shelbi Uyehara ont été contactées à son sujet. Cette dernière l’a accueillie chez elle.



Jin’s Bottle Babies Rescue / Instagram

Elle lui a aménagé une pièce confortable. La chatte était plutôt amicale, mais n’avait pas l’habitude de vivre à l’intérieur. Il lui a fallu plus d’une semaine pour s’acclimater à ce nouveau mode de vie.



Jin’s Bottle Babies Rescue / Instagram

Quelques jours plus tard, elle a donné naissance à 5 adorables chatons, tous roux. La minette était désormais la maman de 3 mâles et 2 femelles.

Chaque fois que Shelbi Uyehara entrait dans la pièce, la chatte se lever pour aller à sa rencontre et lui réclamer des caresses. Ces manifestations de tendresse et de gratitude touchaient sa bienfaitrice, mais celle-ci a décidé qu’il valait probablement mieux réduire ses visites pour ne plus interrompre les tétées.



Jin’s Bottle Babies Rescue / Instagram

De vieux réflexes qui persistent

Encore fortement marquée par sa vie d’errance, la chatte a gardé quelques réflexes liés à l’insécurité comme le fait de cacher ses petits dans des endroits reclus. « Hier, je suis entrée pour lui donner à manger, raconte Shelbi Uyehara à ce propos à Love Meow. Elle avait ouvert le tiroir d'une commode et y avait déplacé ses bébés ».

A lire aussi : Un commerçant adopte un chaton dont le pelage aux nuances vertes interpelle tous ceux qui le croisent



Jin’s Bottle Babies Rescue / Instagram

Très attachée à celle qui lui a offert l’hospitalité, la féline a pris l’habitude d’enrouler ses pattes autour de son bras ou de se frotter contre sa jambe.

Elle continue de prendre soin de ses chatons et de les voir grandir à l’abri du besoin et du danger. Encore quelques semaines et ils pourront être proposés à l’adoption. Elle aussi pourra découvrir sa future famille après avoir été stérilisée pour ne plus subir la fatigue de la maternité.