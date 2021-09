Des policiers conquièrent le coeur des internautes en sauvant un chaton en détresse piégé dans le moteur d'une voiture (vidéo)

Jeudi 16 septembre : le département de police de Ramapo a reçu un appel téléphonique faisant état d'un jeune félin piégé dans le compartiment moteur d'une voiture, rapporte News 24. Impossible pour les propriétaires de l'engin de le libérer seuls.

2 officiers, Genito et Simpson, ainsi qu'un agent de contrôle des animaux, McGrath, se sont rendus sur les lieux de l'incident pour effectuer une opération de sauvetage en toute sécurité. Dans la vidéo publiée sur les réseaux sociaux par le service de police local, les internautes peuvent observer le trio héroïque en pleine action.

Alors que le chaton miaulait désespérément, l'un des secouristes a tenté de le pousser vers le sol, tandis que son collègue a essayé de l'attraper et de l'extirper de son piège.

L'union fait sans aucun doute la force ! La mission a été remarquablement accomplie, l'animal est aujourd'hui sain et sauf.

Leur bonne action n'a pas manqué de recueillir de nombreuses réactions positives sur la toile. Des messages de remerciements ont fusé dans les commentaires. Les sauveteurs ont reçu pléthore d'éloges et ont conquis le cœur des utilisateurs de Twitter et de Facebook.

