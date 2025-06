Un chaton caché dans le moteur d'une voiture est secouru grâce à des miaulements diffusés sur un smartphone

Près de Boston, aux Etats-Unis, les miaulements de détresse d’un chaton ont attiré l’attention d’un habitant, qui s’est rendu compte que le petit félin avait trouvé refuge dans le moteur de sa voiture. N’étant pas en mesure de le secourir, il a contacté le service local de contrôle des animaux, dont les agents ont fait preuve de détermination et de créativité. Il en fallait, car le minet ne leur a pas facilité la tâche, troquant sa cachette initiale contre une autre encore plus difficile d’accès.

A Belmont, ville du Massachussetts faisant partie du Grand Boston, le service de contrôle des animaux (Belmont Animal Control) a récemment été alerté par un habitant qui entendait des miaulements provenant de sa voiture stationnée devant sa maison.

Les agents animaliers sont arrivés sur les lieux peu après. Ils ont soulevé le capot du véhicule et ont ainsi découvert un chaton terrifié qui refusait obstinément de sortir de sa cachette. Ils ont essayé par tous les moyens de l’attraper, mais il n’était assurément pas prêt à leur faire confiance.

Alors qu’ils se demandaient comment ils allaient bien pouvoir procéder pour mettre la main sur le petit félin au pelage tabby, ce dernier les a surpris en quittant le compartiment moteur de la voiture pour se cacher ailleurs. Le chaton s’est, en effet, réfugié dans un vieux terrier de renard, près de la maison.

Décidément, le minet était déterminé à donner du fil à retordre à tous ces gens qui voulaient lui venir en aide. Heureusement, l’un d’eux a rapidement trouvé une solution. Il a sorti son téléphone et y a lancé une vidéo YouTube constituée d’enregistrements audio de miaulements. Son approche s’est avérée efficace, puisque le chaton a fini par pointer le bout de son rhinarium, ce qui a permis aux agents animaliers de le mettre en sécurité.



Un joli nom pour le chaton, en attendant une famille

Ils l’ont ensuite emmené au refuge Dedham Animal Care & Adoption Center, qui relève de l’association Animal Rescue League of Boston. Les vétérinaires de l’organisation ont examiné et nettoyé le chaton de 8 semaines qui était, heureusement, en bonne santé. Ils ont toutefois constaté qu’il était encore un peu trop maigre, ne pesant que 900 grammes au moment de son sauvetage.

Ses bienfaiteurs lui ont vite trouvé un nom : Chevy. Un clin d’œil à la marque de la voiture, une Chevrolet en l’occurrence, dans laquelle il s’était caché, précise Boston.com.

Chevy a commencé à reprendre du poids depuis ce jour-là. Il a été vacciné et stérilisé. Il est désormais prêt pour l’adoption, et l’équipe de l’Animal Rescue League of Boston espère lui trouver une famille aimante.

