Un chaton caché dans le moteur d'une voiture donne du fil à retordre à une famille qui veut faire plus que le sauver

Un chaton a miraculeusement survécu à un long trajet en voiture alors qu’il était pris au piège dans le compartiment moteur. Quand la famille l’a découvert et a essayé de lui porter secours, le petit félin terrifié ne leur a pas facilité la tâche. L’insaisissable créature a décidé de se faufiler sous d’autres véhicules, ne se doutant pas que sa vie était sur le point de connaître un tournant.

Les histoires de chats découverts sous les capots de voitures ne sont pas rares, encore moins lorsqu’il commence à faire très froid et que la chaleur des moteurs les attire. C’est justement l’un de ces récits qui s’est déroulé récemment alors qu’une famille effectuait un long trajet entre ses 2 maisons.

Le voyage se passait sans accroc pour Mary Wolford et les siens. Ce n’est qu’une fois arrivés à destination qu’ils ont été interpellés par des bruits provenant des entrailles de la voiture.

Après avoir longuement cherché l’origine de ces cris mystérieux, ils ont fini par comprendre qu’ils émanaient de sous le capot, qu’ils ont aussitôt soulevé. Un chaton était caché au fond du compartiment moteur et leur adressait un regard tout aussi incrédule que les leurs.



Mary Wolford

« Tout le monde était surpris qu'il soit en vie. Il a parcouru probablement 30 à 40 kilomètres là-dedans », explique Mary Wolford à The Dodo. Cette dernière ignorait si le jeune félin était indemne, car on ne pouvait voir que sa tête.

Le pauvre chaton était terrifié et confus. Il était clairement tiraillé entre le besoin impérieux de sortir de cet endroit bruyant, brûlant et plein de cambouis, et la peur d’être approché par ces inconnus.

La famille a réussi à l’attraper et à le faire sortir du moteur, mais la joie et le soulagement n’étaient que de courte durée. Le petit minet leur a échappé pour se cacher sous une autre voiture, puis encore une autre. Mary Wolford et ses proches sont finalement parvenus à mettre la main sur lui, pour de bon cette fois-ci.

Ils sont tout de suite tombés sous le charme de cette irrésistible bouille qui avait tant besoin de réconfort. Ils lui ont même trouvé un nom : Raccoon (raton laveur).

La délivrance, puis l’adoption

Ils se sont procuré une caisse de transport et lui ont fait découvrir sa nouvelle maison. Ils ont, en effet, décidé de l’adopter.



Mary Wolford

Les débuts de Raccoon chez sa nouvelle famille étaient néanmoins délicats. « Il avait peur, il sifflait et essayait de se cacher dans le coin de la caisse de transport quand nous l'avons récupéré. Les premiers jours, il se méfiait de tout », raconte Mary Wolford.

Le chaton a ensuite commencé à se détendre, comprenant que ces gens ne lui voulaient que du bien.

Aujourd’hui, Raccoon va très bien. « Il a fallu du temps pour que tout le monde fasse connaissance, mais dans l’ensemble, il s’entend bien avec nous tous », dit sa maîtresse. Y compris les chiens de la famille à qui il commence à faire confiance après ses appréhensions initiales.

« C'est assez drôle de le voir faire le dos rond et siffler contre mon Dogue Allemand, qui se demande juste quel est son problème », confie Mary Wolford.