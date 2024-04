Nés dans une benne à ordures, ces 6 chatons nouveau-nés et orphelins livrent toutes leurs forces pour attirer l'attention des passants

Une fratrie de jeunes félins a fait son départ dans la vie de la pire des façons. Leur mère est décédée après leur avoir donné naissance, les laissant livrés à eux-mêmes dans une benne à ordures. Par chance, un bon Samaritain les a repérés et a contacté les secours.

6 nouveau-nés félins ont été repérés dans un camion poubelle et placés entre les mains d’une sauveteuse, Penny Richards. Cette dernière, membre de l’organisme américain Animal Welfare League of Arlington, a veillé sur eux jour et nuit pour leur donner une chance de grandir. Grâce à son dévouement, les petits ont tous survécu.

Il était déjà miraculeux qu’ils soient restés en vie sans leur mère pendant un certain temps. Celle-ci, recherchée sur les lieux après la découverte des chatons, était en réalité décédée. Elle s’était occupée de sa portée avant de rendre son dernier souffle.

Foster Kitten HQ / Facebook

Une seconde chance

Les orphelins n’ouvraient même pas encore les yeux et ne seraient certainement plus en vie s’ils n’avaient pas été découverts. En apprenant leur existence, Penny Richards s'est demandé s'ils avaient été abandonnés par quelqu'un. Toutefois, aucun carton ni sac n’a été retrouvé, ce qui laissait penser qu'ils étaient nés dans les ordures. Le camion était hors service depuis quelques jours, donc personne ne les a repérés. Par chance, leurs miaulements ont attiré l’attention d’un passant.

Penny Richards s’est d’abord occupée de 4 félins, tandis que son amie a gardé les 2 autres. Lesquels étaient mal en point et avaient besoin d’une surveillance approfondie. Heureusement, leur état de santé s’est stabilisé et ils ont rejoint leurs congénères chez Penny. La bienfaitrice les a nourris 24 heures sur 24 et s’est assurée qu’ils ne manquent de rien.

Des chatons en pleine forme

Puisqu’ils n’ont manqué d’aucun soin et ont été bichonnés par leur bonne Samaritaine, ils ont pu grandir en tout équilibre et franchir, une à une, les étapes vers leur vie d’adolescents. Ils ont également reçu le soutien du chat résident de la maison, Colman, qui leur a montré l’exemple.

L’harmonie règne au sein du foyer : « Ils sont très liés les uns aux autres. Il n'y a jamais un chaton qui dort seul » témoignait Penny, relayée par Love Meow. Une fois en âge de quitter le nid, la fratrie sera placée à l’adoption et chaque boule de poils pourra espérer rejoindre sa famille pour la vie.

Foster Kitten HQ / Facebook