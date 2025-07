Un chaton adopté par un commissariat devient le confident des enfants venus témoigner

Il s’appelle Cheops et il est « chat policier ». C’est, en tout cas, ce que l’on peut lire à son sujet sur le compte Instagram qui lui est consacré.

Cet adorable chaton au pelage tigré vit, en effet, au commissariat de police de La Rochelle, en Charente-Maritime. Il n’a que 3 mois, mais est déjà devenu une figure incontournable des lieux et un atout de taille pour les enquêteurs du Groupe de Protection de la Famille (GPF).

« Il apaise les enfants lors de ces auditions »

Comme nous l’apprend France Bleu, Cheops a été adopté par les policiers rochelais, et dispose donc ainsi d’une famille, d’un toit et de tout ce dont il a besoin pour mener une vie heureuse. En échange, le petit félin tabby effectue consciencieusement son travail qui consiste à réconforter et mettre en confiance les enfants dont les témoignages sont recueillis par Jean-Michel et Laura dans leur bureau.



Ces derniers traitent des cas souvent délicats, et les jeunes personnes dont ils écoutent les récits ont vécu des expériences traumatisantes pour la plupart. La présence de Cheops à leurs côtés est de nature à les aider à s’exprimer.

« Il apaise un petit peu les enfants lors de ces auditions, il amène de la tranquillité et les enfants se sentent plus à l'aise. En tout cas, c'est ce qu'on a remarqué depuis son arrivée », explique Jean-Michel à France Bleu.



« Il va souvent vers les enfants, sur leurs genoux ou chercher quelques caresses », poursuit l’enquêteur, qui est derrière l’idée de l’adoption de Cheops avec sa collègue Laura. Le duo en a fait part à Myriam Akkari, directrice interdépartementale de la police nationale de Charente-Maritime, qui s’est ensuite chargée de la mise en œuvre du projet.

Une initiative dument organisée

Elle a notamment sondé les autres policiers pour s’assurer de leur acceptation. « Ce qui a été le cas, puisqu'on n'avait pas de personnel, par exemple, allergique aux chats, ce qui aurait pu poser des difficultés », indique-telle.

Myriam Akkari a passé en revue tous les aspects liés à la vie du chaton au commissariat : 2 policiers référents pour s’occuper de lui et assurer son suivi vétérinaire, etc.

Cheops s’est donc imposé comme un allié précieux au sein du commissariat de La Rochelle. Grâce à sa douceur naturelle et à sa proximité avec les enfants, il contribue à instaurer un climat apaisant lors des auditions les plus sensibles. Une belle illustration d’empathie au service de la protection de l’enfance.