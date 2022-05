Un chaton abandonné retrouvé dans un local professionnel prend peu à peu goût à la vie (vidéo)

Une employée a entendu des miaulements dans l’immeuble où elle travaille. Après une longue recherche, elle découvre un chaton apeuré au fond d’une boîte en carton. Amour et patience lui ont permis de refaire confiance aux humains.

Taylor Nichols travaille dans un immeuble de bureaux à Van Nuys, un quartier de Los Angeles dans l’État de Californie aux États-Unis. Un matin, elle entend ce qui paraît être un chat en difficulté. Après avoir mené sa petite enquête pour découvrir d’où proviennent ces miaulements, elle découvre un petit chaton noir, abandonné et seul dans une boîte en carton.



@beandipburrito / capture vidéo

« Il était très effrayé au début et peu en confiance avec les humains. Étant si petit et sans sa maman, c'est tout à fait compréhensible » a déclaré Taylor. La jeune femme a alors usé de patience et de beaucoup d’amour pour que le chaton sorte de cet état de panique. Petit à petit, le félin a compris qu’il pouvait avoir confiance et a accepté l’aide qu’on lui proposait.

Une adoptante pour une nouvelle vie

Taylor, sachant que le chaton avait besoin de soins et d’un foyer aimant, a lancé un appel sur les réseaux sociaux. Ryann est tombée sur l’annonce et a immédiatement craqué pour la boule de poils. Elle a récupéré le chaton, désormais nommé Beans, et a contacté le refuge Baby Kitten Rescue à Los Angeles pour une prise en charge. « Je lui ai dit que nous étions complets, mais que nous la soutiendrions si elle pouvait l’accueillir, et elle a accepté », a confié Caroline Grace, la fondatrice du refuge, à Love Meow.

La première nuit chez Ryann a été un peu compliquée. Beans était nerveux et se cachait sans cesse sous le lit. Mais très vite, il s’est senti en confiance et s’est mis à jouer : « Nous avons commencé à voir sa personnalité très amusante, adorable et espiègle », relate Ryann.

Désormais, Beans grandit et croque la vie à pleines dents dans son nouveau foyer douillet.