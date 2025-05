Un chaton abandonné par sa maman à la naissance trouve du réconfort auprès d’un autre petit félin esseulé (vidéo)

Par manque d’instinct maternel ou parce qu’il s’agit de sa première portée, une maman chat peut décider d’abandonner ses petits. Lorsque cela arrive, les chatons sont alors voués à eux-mêmes, et l’issue de cette situation est bien souvent funeste. À moins que le destin en décide autrement et fasse en sorte qu’un ange gardien intervienne.

Petit chaton au pelage roux et blanc, Xavier n’avait que quelques jours lorsque sa maman a décidé de l’abandonner. Comble de malheur, le second petit de la portée n’avait pas survécu. C’est donc seul, que Xavier a commencé les premiers instants de son existence. Bien que vivant au sein d’une colonie de chats errants, dans ces conditions, ses chances de survie étaient faibles. Heureusement pour la boule de poils, un ange gardien veillait sur lui.

Danielle Chavez, fondatrice de l’association With Grace, a ainsi été contactée au sujet de Xavier. Après avoir attendu quelques heures pour s’assurer que la maman chat ne reviendrait pas, Mme Chavez est intervenue. Elle a donc recueilli le petit félin et sa priorité a été de le réchauffer. L’autre urgence a ensuite été de s’assurer que Xavier reprenne des forces, grâce à une succession de biberons toutes les 3 heures.

Douillettement installé dans une couveuse et accompagné d’une peluche comme maman de substitution, le petit a pu commencer à grandir et à développer un mignon petit ventre rond. Un dernier détail devait alors être réglé, comme le relate Danielle Chavez à Love Meow : “Dès son arrivée, notre priorité était de lui trouver un compagnon de son âge. [Les chatons seuls] développent ce qu'on appelle le syndrome du chaton unique, alors nous faisons tout notre possible pour leur trouver un compagnon”.

© WithGraceRescue / Facebook

On parle de syndrome du chaton unique, lorsque le petit félin n’a pu être socialisé, faute de compagnon chat pour jouer. Le risque pour l’animal est ensuite de développer un comportement anxieux, stressé, de s’ennuyer, et même devenir destructeur ou agressif.

© WithGraceRescue / Facebook

En quête d’un ami pour Xavier, Danielle est alors tombée sur une publication concernant un chaton dans la même situation. Le petit nouveau, baptisé Tristan, a donc intégré le refuge. Après s’être assuré que tout le petit monde était en bonne santé, les présentations ont pu être faites. Depuis ce jour, les 2 boules de poils ne se quittent plus, passant leur temps à se faire des câlins, à dormir ensemble ou à se “chat-mailler”.

