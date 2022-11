Un chaton abandonné en pleine nature donne du fil à retordre aux sauveteurs avant de faire entendre sa voix

Quand une femme a été appelée pour venir en aide à des chatons, elle ne pensait pas découvrir 2 boules de poils en si piteux état. Avec beaucoup de soins et d’amour, ils sont aujourd’hui pleins de vie et attendent désormais de partir pour de nouvelles aventures.

Fin juillet 2022, Amanda, une bénévole d’accueil pour matous errants, a été contactée par une de ses connaissances au sujet de chatons qui avaient besoin d’aide.

« Une amie m'a dit avoir aperçu un bébé dans un état critique. Malheureusement, il n'a pas survécu, mais j'ai appris que ses compagnons de portée étaient toujours là-bas. Ils vivaient sous le porche d’une la maison », a déclaré Emilie à Love Meow.

La jeune femme s’est déplacée dans la hâte pour leur porter secours et a en effet trouvé 2 adorables boules de poils recroquevillées derrière un arbre.

Si l’une d’elles s’est laissée attraper sans montrer une once de résistance, sa sœur à la robe rousse a en revanche tout de suite dévoilé sa petite personnalité espiègle.

Elle s’est réfugiée dans une cachette et feulait avec ferveur.

Néanmoins, Amanda avait une arme secrète qui allait bientôt faire céder la demoiselle : de la pâtée pour chat.

Un état de santé désastreux

Avec un peu de patience, Amanda est parvenue à capturer celle qu’elle a nommée Juniper. Elle était, tout comme sa sœur Willow, extrêmement affamée. Par ailleurs, les 2 filles étaient couvertes de puces.

Amanda les a donc conduites à son domicile pour les remettre sur patte.

Le vétérinaire leur a en parallèle prescrit un antiparasitaire adapté à leur jeune âge et beaucoup de repos.

Avec tout l’amour d’Amanda, des soins et le ventre pleins, Juniper ainsi que Willow se sont instantanément senties en sécurité.

« Juniper est devenue extrêmement bavarde. Elle réclamait toujours à manger, car d’après elle, le service n’était jamais assez rapide », a plaisanté la bienfaitrice.

Depuis lors, la chatonne rousse n’a cessé de travailler sa voix. Elle vocalise en permanence pour obtenir l’attention de sa mère adoptive.

Elle est en effet devenue très câline. « Juniper est vraiment le bébé le plus doux, le plus affectueux et le plus adorable que j’ai connu. Elle aime jouer, se pelotonner sur ma poitrine et manger plein de délicieuses friandises », a confié Amanda.

Aujourd’hui, Juniper et Willow sont en pleine forme. Leur socialisation auprès d’autres matous de la chatterie désormais terminée, elles sont prêtes à partir pour de nouvelles aventures.

Elles seront donc prochainement proposées à l’adoption.

A lire aussi : Perdue depuis 5 semaines, une chatte est retrouvée 10 kilomètres plus loin par un couple de campeurs tombés sous son charme