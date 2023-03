Un chaton à l’appétit vorace trouve une technique imparable pour être nourri avant ses frères et soeurs (vidéo)

Magnolia n’aime pas que ses frères et soeurs mangent avant elle. La chatonne gourmande a bien compris qu’être polie ne la mènerait nulle part. Elle a eu la chance de survivre après avoir connu des premières heures difficiles, et compte bien croquer la vie à pleines dents désormais !

Magnolia, Elena, Fisher et Forest ont fait leur arrivée chez Alyssa il y a quelques jours. La mère d’accueil pour chats, originaire de Chicago, n’a pas hésité une seule seconde à héberger ces 4 chatons âgés de 2 jours, ou plutôt « à peine sortis du four », comme elle le dit si bien !

« La couveuse était vide depuis 5 heures après le départ de Juniper, mais j’ai reçu un message au sujet de 4 chatons retrouvés sur la terrasse d’une maison. Leur maman traînait dans le coin, mais ne leur accordait aucun intérêt, alors le propriétaire me les a ramenés », a expliqué Alyssa.

Une fratrie vulnérable

L’avenir de ces petites boules de poils était incertain, rapporte Cole & Marmelade. En effet, la présence de leur maman est essentielle pendant les premières heures de leur vie, et certains d’entre eux ne résistent pas à son absence. Déterminée, leur bienfaitrice a tout fait pour leur offrir un nouveau départ.

Par chance, Magnolia et ses congénères se sont bien nourris, mais le combat ne s’arrêtait pas là. En proie à quelques problèmes d’estomac, les chatons ont également développé une infection respiratoire. Pour les sauver, Alyssa n’a pas eu d’autre choix que d’intégrer une chambre à oxygène dans leur couveuse, et de les alimenter par sonde.

Une chatonne plus en forme que les autres

Tous les petits quadrupèdes ont enfin repris du poil de la bête grâce à leur ange gardien ! L’un d’entre eux est rapidement sorti du lot : Magnolia, la petite « diva » de la portée. La féline avait un appétit vorace et comptait bien le faire entendre. Refusant d’être nourrie après ses congénères, elle a trouvé une manière imparable de manger avant les autres.

« Magnolia a compris que les chatons silencieux et qui miaulent ne reçoivent pas leurs repas en premier, alors elle a développé son propre cri. Un cri qui peut être entendu dans tous les étages de la maison, et qui est utilisé dans n’importe quelle situation, notamment à l’heure du repas. Vous voyez ? Elle est nourrie avant les autres, et alors que ses frères et soeurs se jettent sur ses restes, Madame a décidé qu’elle n’en avait pas assez ! » raconte Alyssa.

La chatonne adorait être au centre de l’attention, quitte à négliger les estomacs de ses frères et soeurs. Heureusement, leur mère d’accueil veillait à ce qu’ils soient tous rassasiés !

En route vers de nouvelles aventures

À l’âge de 8 semaines, les 4 félins ont été proposés à l’adoption. Ils étaient enfin prêts à voler de leurs propres ailes, après être passés par des moments difficiles. Forest et Fisher sont les premiers à avoir trouvé une famille, ensemble. Les 2 frères ne se sépareront jamais.

Magnolia la diva a rencontré son foyer éternel dans l’état du Minnesota, tandis qu’Elena est restée près de Chicago. La maison d’Alyssa est beaucoup plus calme désormais, mais la bonne samaritaine est heureuse de savoir ses petits protégés entre de bonnes mains.

