La forte volonté de vivre d'un chaton malingre, découvert errant dans la rue

Découvert errant, sans sa mère avec son frère très mal en point pour seul compagnon, un chaton a dû se montrer très fort pour rester en vie. Sa mère d’accueil l’a aidé à surmonter toutes ces difficultés.

Début juillet, 2 chatons nouveau-nés ont été découverts par un passant. Leur mère avait disparu et ils étaient livrés à eux-mêmes. Patricia Lika, mère d’accueil bénévole à Las Vegas, les a pris en charge, raconte Love Meow.

Les 2 jeunes félins étaient minuscules, mais Liam était encore plus petit que son frère Alexander. Alors que ce dernier avait un poids proche de la normale, lui ne pesait que 40 grammes. Patricia Lika les a placés en couveuse pour les aider à garder une température corporelle suffisamment élevée. Les chatons restaient blottis l’un contre l’autre.

Patricia Lika / Instagram

Malheureusement, à l’âge de 8 jours, le plus petit est décédé. « Nous n’oublierons jamais la force de Liam, même si a vie a été courte. Il se savait aimé. Il a eu un grand impact pour beaucoup », a confié la bénévole.

Il s’est accroché à la vie avec une détermination remarquable

Alexander, lui, se portait de mieux en mieux. Patricia Lika lui a donné des peluches pour qu’il se sente moins seul. Il s’alimentait correctement, prenait du poids et commençait à ronronner de plus en plus souvent.





Patricia Lika / Instagram

En grandissant, il est devenu un chaton énergique et joueur. Sa curiosité est également allée crescendo ; depuis l’incubateur, il observait les autres chats de la maison. Il avait hâte de se joindre à eux.

Patricia Lika / Instagram

Un lien très fort s’est mis en place entre Alexander et Patricia Lika. Il restera encore quelques semaines à ses côtés, puis pourra être proposé à l’adoption. Entretemps, il quittera la couveuse et pourra ainsi jouer avec ses congénères.

Patricia Lika / Instagram