Un chaton à 3 pattes impressionne sa soigneuse par sa ténacité et sa résilience

Une famille a retrouvé un chaton âgé de quelques jours dans son jardin, et l'a remis entre les mains bienveillantes d'une bénévole. La minuscule boule de poils avait besoin de soins médicaux.

Dannielle Southon, fondatrice de Central Florida Fosters (États-Unis), a recueilli un chaton âgé d'environ une semaine. La petite femelle, nommée Jack par le bon Samaritain qui l'a découverte dans sa cour pensant qu'il s'agissait d'un mâle, arborait une blessure sérieuse sur l'un de ses membres arrière : elle n'avait que la moitié d'une patte.

© Central Florida Fosters

« Son os était exposé et elle avait une terrible infection », a expliqué la bénévole à Lovemeow. L'amoureuse des chats a nettoyé sa plaie, l'a nourrie et lui a donné des médicaments. Quelques jours après son arrivée, l'état et la santé de Jack ont commencé à s'améliorer.

© Central Florida Fosters

Une petite championne

La jolie boule de poils était déterminée à devenir grande et forte. Elle mangeait à sa guise et se déplaçait sur 3 pattes, s'entraînant à marcher comme une véritable championne. Son petit moteur à ronronnement se mettait en route chaque fois qu'elle était touchée par sa bienfaitrice. Jack essayait de s'imprégner de tout l'amour qu'elle pouvait obtenir.

© Central Florida Fosters

Au fil du temps, les progrès importants réalisés par le chaton ont surpris sa mère d'accueil et le vétérinaire. À 5 semaines, Jack tenait sur ses 3 pattes, savait se déplacer correctement et s'amusait énormément. « Une fois la blessure guérie, il était assez évident qu'elle irait bien », a confié Dannielle.

© Central Florida Fosters

Le chaton n'a plus à s'inquiéter pour son avenir

Lorsque Jack a vu d'autres chatons courir dans la pièce, elle a décidé de les rejoindre et de les imiter. « Elle m'impressionne sérieusement chaque jour par sa ténacité et sa résilience », a déclaré Dannielle. Son moignon est désormais parfaitement guéri.

© Central Florida Fosters

Jack est devenue une jeune chatte espiègle, qui aime la compagnie des humains et de ses congénères. Après avoir parcouru un long chemin semé d'épreuves, elle profite pleinement de la nouvelle vie confortable et sereine qui lui a été généreusement offerte.

© Central Florida Fosters