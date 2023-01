Un chat très rare présumé volé reste introuvable pendant 3 jours, la police est sur le coup

Un chat auquel son propriétaire attribue une grande valeur marchande en raison de sa rareté a fini par lui être restitué après une disparition de 3 jours, rapporte The Siasat Daily ce mercredi 11 janvier.

Shaik Hussain Mahmood habite Vanasthalipuram à Hyderabad, dans l’Etat indien du Télangana. Il possède un chat Khao Manee âgé d’un an et demi. Il s’agit d’une race originaire de Thaïlande et dont les représentants sont extrêmement peu nombreux.



Photo d'illustration

Le samedi 7 janvier, l’homme s’est rendu au commissariat de police de Vanasthalipuram pour signaler le vol de son ami félin et porter plainte. Après avoir vainement cherché son animal de compagnie, on lui aurait, en effet, indiqué qu’un individu conduisant un deux-roues l’avait emmené.

Shaik Hussain Mahmood assure avoir acheté ce chat 50 000 roupies, soit près de 600 euros. Une petite fortune dans le pays.

La même personne qu’il accusait a ramené le quadrupède au poste de police, soutenant qu’il n’essayait pas de le kidnapper, mais de le rendre à son maître en pensant qu’il était perdu.

Qui des 2 dit la vérité ? Les forces de l’ordre poursuivent leur enquête pour tenter de le savoir. Le chat, lui, est sain et sauf et de retour auprès de son humain.

Une race féline très peu commune

Les Khao Manee sont si rares qu’ils étaient considérés un temps comme menacés d’extinction. La survie de la race est due en grande partie grâce à une éleveuse américaine du nom de Colleen Freymuth qui avait lancé un programme de sauvetage. Une œuvre que poursuit le Français Frédéric Goedert.

Poil court et blanc et yeux jaunes, bleus ou hétérochromes sont les principales caractéristiques physiques de cette race qui n’est pas encore reconnue par le LOOF (Livre Officiel des Origines Félines). Il est également appelé « chat aux yeux de diamant ».