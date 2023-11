L'adorable réaction d'un chaton qui observe les oiseaux pour la première fois de sa vie (vidéo)

Se faisant appeler My Jerk Cats sur TikTok, une habitante de Peterborough, dans la province de l’Ontario au Canada, vient en aide aux chats en détresse de sa région. Elle est, en effet, mère d’accueil bénévole pour félins, notamment les plus petits, pour le compte de l’association locale de protection des animaux Peterborough Humane Society.

Récemment, elle accueillait un chaton femelle à la robe tuxedo et répondant au nom de Zap. Elle apparaît dans plusieurs vidéos partagées par My Jerk Cats sur son compte TikTok, mais l’une d’elles a rencontré un succès particulier. Postée le 8 novembre, cette séquence ne durant que 7 petites secondes totalise près de 13 millions de vues à ce jour sur le réseau social. Elle est relayée par Parade Pets.



@myjerkcats / TikTok

On y voit la petite féline dans les bras de sa bienfaitrice et regardant, pour la première fois de sa jeune vie, les oiseaux depuis la fenêtre. Ce spectacle totalement inédit pour elle l’intriguait au plus haut point et suscitait sa curiosité.

Elle y a réagi en inclinant la tête, puis en agitant la tête sur la main de My Jerk Cats. Elle l’a ensuite regardée dans les yeux et s’est blottie contre son épaule, comme si elle la suppliait de s’approcher un peu plus de la fenêtre pour avoir une vue encore meilleure sur les volatiles.

Zap de retour au refuge

De nombreux utilisateurs de TikTok ont commenté cette vidéo. Certains ont souligné les mouvements des vibrisses de Zap, tandis que d’autres se sont focalisés sur ses pattes. « Meridian416 », quant à lui, a suggéré à My Jerk Cats d’aménager un catio (un espace extérieur sécurisé pour chats). « J’en ai construit un pour mon chat et il y vit carrément », dit-il.

My Jerk Cats l’aurait probablement fait si Zap devait rester auprès d’elle, mais ce n’est hélas pas le cas. Dans une autre vidéo postée 6 jours plus tard, la mère d’accueil a, en effet, expliqué que la chatte devait retourner à la Peterborough Humane Society car elle devait accueillir une nouvelle portée de chatons orphelins.