Une famille sauve une chatte errante et découvre qu'elle possède un talent caché bénéfique à son maître diabétique

En sauvant une chatte errante au bord de la route, une famille n’imaginait pas à quel point l’animal serait précieux pour elle. En plus de lui apporter du bonheur, la féline veille sur la santé de son propriétaire jour et nuit.

Une famille originaire du Maine, aux États-Unis, a accueilli une écaille de tortue errante qu’elle a nommée Goldie par la suite. La chatte s’est vite sentie comme chez elle dans sa nouvelle maison, témoignant sa reconnaissance à ses humains à longueur de journée. Et pour prouver davantage sa grande loyauté, elle s’est donné pour mission de protéger son maître.

Celui-ci souffre de diabète, comme l’a mentionné Catster. Son taux de sucre présent dans son organisme peut chuter drastiquement, entraînant une hypoglycémie. En cas de baisse sévère, il peut perdre conscience, alors c’est un paramètre qu’il ne faut pas négliger.

Une reconnaissance inconditionnelle

Toutefois, ces crises peuvent survenir la nuit lorsque l’homme est endormi et entraîner des conséquences dramatiques. Heureusement, depuis quelque temps, il a une fidèle protectrice à ses côtés : Goldie. La féline est entrée un peu par hasard dans sa vie, car sa compagne et lui l’ont récupérée au bord de la route.

Puisqu’elle errait et n’avait nulle part où aller, ils l’ont accueillie chez eux à bras ouverts et lui ont offert un foyer pour la vie. Depuis, Goldie n’a cessé de montrer des signes d’affection à ses sauveteurs. Elle est devenue très proche de son propriétaire et réciproquement.

© Terri Hutchinson

Elle prend soin de ses proches

En apprenant à la connaître, ses maîtres ont remarqué qu’elle avait une habitude assez singulière. Elle reniflait la bouche de chaque humain qui entrait dans la maison. Un comportement plutôt étrange, qu’elle n’avait pourtant pas adopté par hasard. Sentir l’haleine de son humain lui permettait de savoir s’il allait bien.

A lire aussi : La poignante reconnaissance du chat le plus ancien de son refuge envers ses nouveaux adoptants (vidéo)

C’est de cette manière qu’elle contrôlait le taux de glycémie de ce dernier. Elle se fiait aussi à sa respiration et lorsque quelque chose lui semblait anormal, elle lui marchait dessus pour le réveiller. Goldie a évité le pire à son maître plusieurs fois grâce à sa perspicacité. D’ailleurs, quand elle ne parvenait pas à le réveiller, elle grimpait sur son épouse pour attirer l’attention de celle-ci. Laquelle se chargeait ensuite d’aider son mari.

Goldie est une féline exceptionnelle qui a trouvé le moyen de prouver sa reconnaissance aux personnes qu'elle aime le plus.