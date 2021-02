Un homme combat un puma pour défendre sa chienne coincée dans sa gueule !

Il connaissait les dangers venant de la montagne au pied de laquelle il habite, mais il a été surpris par la vitesse à laquelle le fauve s’est attaqué à sa chienne. Cet habitant du Colorado a toutefois eu le courage de combattre le puma pour sauver son amie à 4 pattes.

Gene Whannel a eu très peur pour sa chienne attaquée par un puma, mais il lui a sauvé la vie en risquant la sienne, comme le rapporte 9 News.

Ce jeudi matin vers 6 heures, l’homme avait laissé Sadie, femelle Boxer, se dégourdir les pattes et faire ses besoins derrière la maison située en lisière de la forêt, à Estes Park dans l’Etat du Colorado (Ouest des Etats-Unis). Il faisait encore sombre et, comme à son habitude, le propriétaire de la chienne scrutait les environs avec sa puissante torche à la recherche d’une éventuelle menace.

Gene Whannel n’a rien repéré, mais a perçu quelque chose, un bruit qui lui était familier et qui l’a instantanément amené à se préparer au pire. C’était un puma. Avant qu’il ne puisse faire quoi que ce soit, il a entendu Sadie gémir. L’extrême rapidité de l’attaque l’avait surpris.

Prêt à tout pour sauver sa chienne

Une poussée d’adrénaline l’a amené à courir dans sa direction et à arracher un piquet servant à délimiter le terrain pour prendre la défense de sa chienne. Il s’en est servi pour donner un premier coup sur la tête du félin, puis un second sur son visage. Le fauve a alors lâché prise et s’est éloigné.

L’homme pensait qu’il allait revenir à la charge ou le prendre pour cible, mais l’animal a continué sa course vers la forêt pour ne plus réapparaître. Sans perdre un seul instant, Gene Whannel a ramené sa chienne blessée à la maison et appelé le vétérinaire.

Un quart d’heure plus tard, Sadie était sur la table d’opération. L’intervention a duré 3 heures. Elle souffrait de perforations au niveau de la tête, du museau, des oreilles et de la poitrine. La chienne avait aussi perdu un œil. Mais elle a eu la vie sauve grâce à son maître.

Gene Whannel a déclaré qu’il était prêt à tout pour Sadie, qui est un membre à part entière de sa famille. Il a également dit qu’il avait retenu la leçon et qu’il ne la promènerait désormais qu’en la tenant en laisse.