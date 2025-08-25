Un chat se rebelle contre les policiers déterminés à le sauver, qui abordent la situation avec beaucoup d'humour

Le criminel en question s’appelle Nub Tang. Il a maintenant un rapport de police le concernant, à la suite du « crime » commis à l’égard de ces policiers qui ne lui voulaient que du bien. Devenu la mascotte du commissariat, le félin marquera sans doute pour un long moment les esprits.

Le chat n’a pas été nommé « Nub Tang » par hasard, car cela signifie « compter l’argent ». Traité, avec amusement, comme un vrai hors-la-loi, le félin a dû répondre de ses actes en laissant par exemple ses empreintes et ses coordonnées à la police.

Un chat errant peu coopérant

Dès le départ, le chat au harnais rose ne s’est pas montré très docile, racontait Metro. Il était pourtant en mauvaise posture lorsqu’un policier a souhaité l’aider. Il errait depuis plusieurs jours et était clairement sur la défensive. Nub Tang aurait pu être reconnaissant à l’égard de ceux qui l’ont aidé, mais son mauvais caractère a pris les devants. En effet, il n’a pas hésité à donner des coups de patte violents lorsqu’il a été ramené au poste.

« La police est la vraie victime »

Le soir de son sauvetage, le chat a trouvé refuge chez Dar Parinda Pakeesuk, un policier amoureux des chats qui a déjà ouvert sa porte à 20 chats errants par le passé. Nourriture, couchage et litière, l’officier a tout mis à disposition du chat. Il a partagé plusieurs photos sur les réseaux sociaux et les internautes étaient unanimes : « Ce chat a l’air de froncer les sourcils. Il ne semble pas vraiment reconnaissant d’avoir été sauvé ».

« Un suspect si mignon »

C’est avec humour que les policiers ont abordé la chose, indiquant les faits suivants : « Ce chat a été accusé d’avoir agressé des policiers et est sur le point d’être détenu ». Parallèlement, le propriétaire de l’animal a évidemment été recherché et assez vite retrouvé. Nub Tang a patienté au commissariat, pris en photo à plusieurs reprises par une équipe motivée. Les internautes ont pris la défense du chat en ajoutant : « J’avais juste faim. Je ne voulais pas mordre qui que ce soit ».

Au retour de son propriétaire, le chat, habillé de son collier en dentelle, a dû laisser empreintes et photos, afin de remplir comme il se doit le rapport de police le concernant.

En réalité, ce sont de joyeuses retrouvailles qui ont eu lieu avec le propriétaire, permises grâce à une équipe très engagée.