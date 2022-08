Un chat se cache dans le moteur d'une voiture et miaule sans cesse pendant 2 jours, jusqu'à l'intervention d'un policier

Un chaton roux qui se cachait sous le capot d’une voiture et refusait d’en ressortir, a été libéré par un policier alerté par un habitant, rapportait SweetwaterNOW le lundi 22 août.

Joe Gatti habite Rock Springs dans l’Etat du Wyoming. Cela faisait 2 jours qu’il entendait les miaulements de détresse quasi ininterrompus d’un chat, mais n’arrivait pas à en déterminer l’emplacement exact.

« Au début, nous nous étions mis à entendre ce chat. Je pensais qu'il devait être dans le garage ou quelque chose comme ça », raconte-t-il à SweetwaterNOW. « Cela nous rendait fous, mais nous ne pouvions pas le trouver », poursuit l’homme, qui était bien déterminé à retrouver l’animal et lui venir en aide.

Finalement, le matin du lundi 22 août, le mystère a été résolu. « J’ai enfin compris que le bruit venait de la voiture », relate Joe Gatti. Encore fallait-il l’en extraire, sachant qu’il ne pouvait toujours pas voir le félin en question. Il savait simplement qu’il s’était faufilé dans le compartiment moteur du véhicule et, apeuré, refusait obstinément d’en ressortir.

Joe Gatti n’a eu d’autre choix que d’appeler les secours. C’est un jeune officier du département de la police de Rock Springs qui a été envoyé sur les lieux.

Un chaton peu coopératif

Dès son arrivée, le policier a tenté d’attirer le chaton hors de sa cachette avec du thon, sans résultat. Il s’est ensuite glissé sous la voiture pour essayer de mettre la main sur l’insaisissable quadrupède.

Même lorsqu’il y est parvenu au bout d’une heure d’effort, le chat a continué de lui donner du fil à retordre. « Il a finalement réussi à l'attraper et à le faire sortir, mais le chat s'est échappé et s'est caché dans la roue arrière gauche. Il a donc dû être extrait à nouveau », explique Joe Gatti.



SweetwaterNOW

A lire aussi : Une jeune chatte à la recherche de nourriture et d'un abri voit son rêve devenir réalité

Indemne, le chaton a été pris en charge par le service de contrôle animalier local. Joe Gatti a tenu à remercier l’officier de police pour ce qu’il a fait. Ce dernier et ses collègues « se soucient de leur famille et de leur communauté, et sont toujours prêts à faire tout ce qui est nécessaire pour aider en cas de besoin », conclut le témoin du sauvetage.