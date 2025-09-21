Un chat roux se faufile dans le trotteur de sa petite sœur humaine et ne compte plus la quitter (vidéo)

Les réseaux sociaux regorgent de scènes mignonnes, mais ce moment qui montre une petite fille et son chat est sans doute un des plus émouvants du moment. Sans aucune gêne, ce chat roux se hisse aux côtés de la petite fille, et la couvre de baisers et de tendres regards. Peut-on rêver mieux en tant que parent d’un bébé et propriétaire d’un chat ?

Cette vidéo postée sur le compte TikTok « @vika_v_dekreti » est le coup de cœur des internautes, soulignait PetHelpful. La scène est pleine de spontanéité et laisse transparaître une vraie relation de confiance. Ce félin roux qui n’approche pas tout le monde a jeté son dévolu sur la petite fille d’à peine 1 an et compte bien partager avec elle les nombreuses années à venir.

@vika_v_dekreti / TikTok

Il fait comme chez lui

Les chats ont une communication assez directe. Il n’hésite pas à faire ressentir à leur entourage qu’ils se sentent mal dans un environnement, mais savent aussi mettre en avant leur bien-être et leur bonne humeur. Ce chat roux s’est vraisemblablement senti bien aux côtés du bébé qui se déplaçait dans son trotteur, parce qu’il a tout simplement élu domicile dedans.

@vika_v_dekreti / TikTok

Dans le clip, on voit le chat prendre place dans le trotteur, dans un espace très réduit qui se trouve devant la petite fille. Le félin se prépare à une longue sieste, puis change d’avis en tournant sa tête vers le visage de la petite fille.

@vika_v_dekreti / TikTok

Une petite fille pas si surprise

Le bébé semble connaître le chat depuis un moment, en témoigne son expression peu surprise. On sait que sa maman est là pour la surveiller, mais la petite fille n’est pas réellement gênée par la présence du chat. Elle reçoit les baisers de son animal avec un grand sourire et garde son calme tout au long de l’interaction. Vers la fin du clip, le bébé adresse plusieurs sourires à sa maman, montrant une vraie complicité naissante avec cet animal qui lui adresse beaucoup de tendresse.

« Beaucoup de chats aiment les bébés »

En commentaires, les internautes remontent dans leurs souvenirs et reviennent sur d’interactions de leurs chats avec des bébés, ou de leurs propres interactions avec des chats. Un utilisateur témoignait : « Les chats dormaient dans mon berceau en tant que bébé ». Un autre se souvient de son fils « du même âge », qui dormait avec son chat, et qui maintenant joue avec lui tous les jours.